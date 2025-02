Vasco Sousa com suspeitas de lesão grave na perna

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial do clube na Internet, o departamento médico azul e branco vai aguardar por exames complementares para confirmar o diagnóstico do médio, de 21 anos, que ficou muito queixoso ainda antes do apito final.



Vasco Sousa tinha substituído o extremo brasileiro Pepê aos 84 minutos, voltando a ser utilizado pouco mais de duas semanas depois, mas deixou de maca o relvado do Estádio Algarve, na sequência de uma entrada de Zé Carlos, médio do Farense, que foi expulso com cartão vermelho direto aos 90+8.



O internacional sub-21 português juntou-se ao lateral direito Martim Fernandes e ao médio defensivo sérvio Marko Grujić no boletim clínico do FC Porto, que se estreou a vencer sob orientação do treinador argentino Martín Anselmi, num encontro marcado pelo luto pela morte de Pinto da Costa, antigo presidente do clube, que morreu no sábado, aos 87 anos.



Os ‘dragões’ voltaram a triunfar ao fim de cinco partidas e três empates na I Liga e estão no terceiro lugar, agora com 46 pontos, seis abaixo do campeão nacional e líder isolado Sporting e a quatro do Benfica, segundo classificado, enquanto o Farense continua a ser 17.º e penúltimo, com 15, após a quarta derrota consecutiva e o sétimo jogo sem vencer.