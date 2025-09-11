Victor Froholdt conquista o prémio de melhor jogador da Liga em agosto

O internacional dinamarquês participou nas quatro partidas que o FC Porto jogou e venceu. Froholdt foi a peça que mais se destacou no xadrez de Francesco Farioli com um golo (frente ao Gil Vicente) e duas assistências.





O médio de 19 anos arrecadou mais de 25 por cento da votação dos treinadores da principal competição, superando a concorrência de Clayton, do Rio Ave e melhor marcador da Liga Portuguesa, e Morten Hjulmand, capitão do Sporting.





Depois da pausa internacional, em que representou a Dinamarca, Victor Froholdt deverá ser uma das escolhas de Farioli para defrontar o Nacional da Madeira, no sábado, às 18h00, em partida da quinta jornada da Liga Portuguesa.