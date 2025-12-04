Victor Froholdt eleito o melhor talento da Dinamarca

Num prémio entregue pela DBU e pela associação de jogadores, para o qual votam futebolistas dinamarqueses, o jovem médio dos ‘dragões’, de 19 anos, sucede ao extremo Patrick Dorgu, que, atualmente, joga no Manchester United, sob o comando de Rúben Amorim.



Froholdt está ainda nomeado para o prémio de Futebolista Dinamarquês do Ano, ao qual concorre com outro jogador que atua em Portugal, Morten Hjulmand, do Sporting, além de Pierre-Emile Hojbjerg, do Marselha.



Formado no Copenhaga, pelo qual conquistou o campeonato e a Taça na última época, Froholdt transferiu-se esta temporada para o FC Porto, por 20 milhões de euros, assumindo-se rapidamente como um dos indiscutíveis para o treinador italiano dos ‘dragões’, Francesco Farioli, conseguindo dois golos e quatro assistências em 18 encontros.



Ainda antes de se mudar para o FC Porto, o médio estreou-se pela seleção dinamarquesa, na visita a Portugal, entrando aos 83 minutos da derrota por 5-2, após prolongamento, na segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações, em 23 de março.



Desde então, Froholdt tornou-se aposta na seleção dinamarquesa, pela qual já tem oito jogos, estreando-se a marcar em 09 de outubro, na goleada sobre a Bielorrússia, por 6-0, na qualificação para o Mundial2026.

