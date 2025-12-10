Victor Froholdt garante "total foco" do FC Porto na receção ao Malmö

O médio dinamarquês assegurou que a equipa abordará o encontro "como sempre", consciente da necessidade de vencer: "Sabemos o quão importante este jogo é. Precisamos de chegar ao top-8 e queremos demonstrar o desejo que temos. Preparámo-nos para fazer um bom jogo", afirmou.



Questionado sobre o conhecimento do adversário sueco, Froholdt admitiu não ter acompanhado em profundidade o Malmö, embora reconheça as particularidades do futebol escandinavo. "Todas as equipas têm as suas qualidades e teremos de estar preparados", explicou.



Distinguido como talento do ano na Dinamarca e nomeado para melhor jogador do ano, mostrou-se satisfeito com o percurso recente. "Estou muito contente com o que consegui, incluindo esses prémios, mas sei que se parar virá alguém melhor. O importante é continuar a crescer e ajudar a equipa", frisou ainda.



Sobre a adaptação a Portugal e ao FC Porto, destacou o ambiente interno: "Senti que tinha aqui uma família. Isso ajudou-me a adaptar-me rapidamente. Quero ficar cá e continuar a trabalhar com a equipa".



O FC Porto recebe, às 20:00 de quinta-feira, os suecos do Malmö, em partida da sexta jornada da Liga Europa, que será arbitrada por Rohit Saggi (Noruega).



