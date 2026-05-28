Villas-Boas admite "animosidade muito grande" com Varandas e elogia Rui Costa

"Não lhe posso negar que ao Frederico me dá muito trabalho, temos uma animosidade muito grande e não gostamos um do outro, a verdade é essa. O Rui é um senhor do futebol, é um dos maiores talentos e jogadores de sempre e uma pessoa digna e humana que lidera o Benfica, o nosso maior rival, rival histórico do FC Porto", frisou, em sessão da conferência "Bola Branca".

André Villas-Boas fez uma distinção clara no relacionamento pessoal com os líderes dos clubes rivais, Sporting e Benfica, e, ao contrário do que sucede com Frederico Varandas, responsável máximo dos leões, a comunicação com o presidente do Benfica é salutar e respeitosa.

"Com muito orgulho, face à conquista deste campeonato nacional, somos o clube com mais títulos no futebol nacional e temos partilhado isso abertamente. A comunicação entre mim e o Rui [Costa] é muito estreita, franca e direta e, de certa forma, também não fui agradável com ele no passado", admitiu ainda o líder dos `azuis e brancos`.

Na ocasião, Villas-Boas reiterou a vontade de manter o guarda-redes e atual capitão de equipa Diogo Costa nos quadros do clube.

"Assim o desejamos. Sabemos que é um guarda-redes muito requisitado, que pode ter convites e tem uma ambição também de jogar em outros campeonatos. É um jogador muito bem cotado, é o capitão do FC Porto, a quem eu pedi que use a camisola número 2", revelou, reforçando o seu desejo de entregar ao internacional português o número que pertencia a Jorge Costa, histórico futebolista, treinador e dirigente do clube, que faleceu no decorrer da temporada passada.

O presidente do FC Porto confirmou ainda que o clube reforçará a frente de ataque para a próxima época, uma necessidade premente, tendo em conta que o habitual titular na posição, Samu, ainda recupera de lesão grave.

"Vamos ao mercado por um ponta de lança, porque temos que dar um espaço. A nossa previsão para o regresso do Samu é em outubro, há a readaptação à alta competição e aos ritmos da equipa em outubro, portanto, diríamos que pelo menos em novembro o Samu estará a 100% e até lá o FC Porto tem de se reforçar", esclareceu.

André Villas-Boas deixou, por fim, elogios ao guarda-redes João Afonso, primeira contratação do clube da `Invicta` para a próxima temporada, a quem antevê um futuro risonho, tanto pelo clube como pela seleção portuguesa de futebol.

"É, sem dúvida, uma aposta e um guarda-redes a quem depositamos grandes esperanças de conquistar o seu espaço um dia, eventualmente, se calhar em emancipação até na equipa A, depende também do João, do seu empoderamento entre as equipas A e B. No que analisámos de ponto de vista técnico, achamos que sim, tem todas as condições para ser um grande guarda-redes para o futuro do Porto e importante na seleção nacional", anteviu o dirigente portista.