Villas-Boas confirma conversas por Gabri Veiga

"Estamos cada vez mais próximos de um acordo total. Naturalmente, há sempre imprevistos, mas gostaríamos muito de contar com a sua presença para o Mundial de Clubes, aproveitando a janela especial de transferências de 1 a 10 de junho", explicou Villas-Boas, à margem da assinatura de um protocolo com a Câmara de Vila Nova de Gaia.



O dirigente portista confirmou que o clube saudita autorizou os "dragões" a dialogar com o jogador e destacou a vontade demonstrada pelo internacional jovem espanhol em representar o FC Porto, elogiando a sua postura no processo.



"Temos autorização do Al-Ahli para falar com o jogador, que demonstrou vontade de jogar pelo FC Porto. Aliás, está disposto a abdicar de mais de 90% do seu salário atual para representar o nosso clube - o que é louvável na carreira de qualquer desportista. Enquanto muitos tomam decisões com base em ganhos financeiros, o Gabriel faz precisamente o movimento inverso", afirmou.



Villas-Boas sublinhou ainda que a operação está a ser conduzida com equilíbrio orçamental e que há uma ligação emocional e geográfica entre o atleta e o contexto do clube, fatores que podem facilitar o desfecho positivo da negociação.



"Não queremos entrar em loucuras e estamos a ser comedidos na operação. Ele é um grande talento jovem europeu, com uma ligação natural ao nosso contexto, por ter nascido em Porriño e ter-se desenvolvido no Celta de Vigo. Estamos confiantes de que poderemos concluir as negociações com sucesso", acrescentou o presidente portista.