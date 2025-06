Villas-Boas dedica título no hóquei a adeptos atacados

“Dedicar esta vitória a cinco adeptos que foram alvo de uma tentativa de homicídio por terem ido ver um jogo de hóquei em patins a Alvalade”, disse o dirigente máximo dos "dragões", depois de receber o troféu conquistado na quarta-feira diante do Óquei de Barcelos.



Villas-Boas reiterou que o título é para esses adeptos, alvos de um ataque quando tinham ido ver um jogo da equipa: “esta dedicatória é justa, obrigado pelo vosso apoio, pela vossa coragem, que jamais se passem coisas destas no desporto e na sociedade”.



O incidente aconteceu no quinto jogo das meias-finais, que o FC Porto venceu e garantiu a passagem à final do campeonato, com adeptos dos "dragões" a ficarem feridos, dois dos quais com gravidade.



A situação foi desencadeada depois de um grupo de 10 a 20 adeptos do Sporting ter lançado um engenho incendiário para dentro da viatura em que seguiam.



Três adeptos do Sporting foram detidos, no mesmo dia, junto ao Pavilhão João Rocha, em Lisboa, após outro jogo do clube, para o campeonato de futsal, e, após um primeiro interrogatório judicial realizado três dias depois, ficaram em prisão preventiva.



FC Porto e Sporting condenaram o comportamento, com os "dragões" a contactarem a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) e a Federação de Patinagem de Portugal (FPP)”, prometendo” ir “até às últimas consequências para garantir que este caso não passa sem uma punição severa e exemplar para os criminosos nele envolvidos”.