Villas-Boas diz que 2025/26 foi o "ano do Dragão" e confirmou "mudança de rumo"





(Com Lusa)





No editorial da revista Dragões, o líder portista fez um balanço da época futebolística, marcada pela conquista do 31.º campeonato nacional, pelo 'pleno' de títulos nos escalões de formação e pela subida da equipa feminina ao principal escalão."Isto não é acaso. Não é sorte. Não é circunstância. É trabalho. É método. É critério. É uma visão clara sobre o que queremos para o futebol do FC Porto: vencer hoje, formar melhor para amanhã e construir uma estrutura que sustente o futuro", escreveu.Villas-Boas atribui um significado especial aos campeonatos nacionais conseguidos por sub-15, sub-17 e sub-19, recordando que, desde 2010/11 até ao começo da época 2025/26, o FC Porto havia conquistado apenas seis dos 39 títulos nacionais disputados nesses escalões."Este pleno tem, por isso, um significado ainda maior. É a confirmação de uma mudança de rumo, de ambição e de exigência no nosso projeto formativo que queremos que perdure no tempo e transforme, a seu tempo, jogadores juniores em jogadores profissionais na equipa principal", assinalou.Além de reconhecer o mérito de todas as estruturas ligadas ao futebol, e em particular de José Tavares, diretor da formação, Villas-Boas destacou igualmente o contributo do técnico Francesco Farioli, considerando que o italiano "liderou com método, coragem e uma exigência profundamente identificada com aquilo que é o FC Porto"."Percebeu rapidamente o clube, agregou o grupo, potenciou talento e devolveu-nos ao lugar que a nossa história exige. O sucesso transversal do futebol portista nasce também dessa cultura competitiva comum, em que todos trabalham para ganhar e para elevar diariamente o símbolo que representam", enalteceu.Além do futebol, o dirigente realçou os êxitos alcançados nas modalidades, entre os quais o regresso do basquetebol aos títulos nacionais, 10 anos depois, a conquista da Liga dos Campeões de hóquei em patins, assim como o campeonato e a Taça de Portugal no voleibol feminino."Nas modalidades, o ano foi de excelência. (...) Isto é ecletismo com ambição. Isto é Porto em todo o lado. Isto é um clube que não compete para participar: compete para vencer", vincou.Já projetando a próxima temporada, André Villas-Boas assegurou que o clube já trabalha na preparação do novo ciclo competitivo e lembrou que "no FC Porto a vitória não é descanso, é responsabilidade"."No FC Porto, o sucesso não fecha ciclos: abre responsabilidades. O ano do Dragão fica escrito. O próximo já começou. Somos o FC Porto. E o nosso compromisso com a vitória é inegociável", concluiu.