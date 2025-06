Villas-Boas diz que cinco portistas campeões de sub-17 foram dignos representantes

“É um orgulho enorme ter-vos aqui. Vocês foram dignos representantes da seleção nacional. Foram e são também dignos representantes do FC Porto, das nossas camadas jovens, da nossa boa formação e não podíamos estar mais orgulhosos do vosso sucesso obtido com muito esforço, suor e emoção, naqueles penáltis que nos atravessaram o coração de medo, mas de onde conseguiram sair com a vitória”, começou por enaltecer André Villas-Boas, citado no sítio oficial dos ‘dragões na Internet.



O líder máximo do FC Porto referia-se a Martim Chelmik, Bernardo Lima, Mateus Mide, Duarte Cunha e Yoan Pereira, que fazem parte da equipa que conquistou no domingo o sétimo título europeu da categoria para Portugal, após derrotar na final a França (3-0), na Albânia.



A ascensão de Rodrigo Mora na equipa comandada por Martín Anselmi foi dada como exemplo pelo presidente, que recebeu o quinteto no Museu FC Porto.



“Vocês já se destacam porque estão no escalão acima e obviamente querem saltar mais dois para chegarem à equipa A. Estiveram com eles [jogadores da equipa principal] hoje e o crescimento do Rodrigo [Mora] revela que nós estamos a olhar para vocês e queremos receber-vos o mais rapidamente possível na equipa A. O caminho da formação é o caminho das pedras, é um caminho difícil, é um caminho de grande disciplina, determinação e ambição”, apontou.



Antes, os novos campeões de sub-17 foram recebidos no Centro de treinos no Olival pela direção desportiva e por todo o plantel, tendo visitado as instalações e assistido ao início da sessão de ginásio da equipa principal.



No relvado, Iván Marcano, Cláudio Ramos, Alan Varela e o treinador ofereceram aos atletas a nova camisola principal da época 2025/26 personalizada com os respetivos nomes e assinada por todos os jogadores, com o central espanhol a salientar a “boa matéria-prima” existente no clube.



“Estamos muito orgulhosos de ter cinco representantes nos campeões da Europa. Demonstra que o clube tem boa matéria-prima e que está a trabalhar muito bem. Desejamos que em breve estejam aqui connosco”, manifestou.



No domingo, na Arena Kombëtare, na Albânia, a formação comandada por Bino Maçães venceu a França (3-0), por culpa dos golos de Anísio Cabral (30 minutos), Duarte Cunha (38) e Gil Neves (60).



A seleção portuguesa assegurou assim o sétimo troféu continental, depois das conquistas de 2016 e 2003, estes já em sub-17, e 2000, 1996, 1995 e 1989, como sub-16.