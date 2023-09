Vítor Baía garante FC Porto destemido no mesmo grupo do FC Barcelona

"É sempre um grupo difícil. Estamos a falar da `Champions` e nunca existem jogos fáceis. Sabemos disso por experiência própria. Quando se pensa que algo é fácil, acontecem as surpresas. Por isso, a nossa seriedade na análise terá de ser esta. Todas as equipas têm grande qualidade e poderão passar neste grupo", enquadrou o dirigente, ao Porto Canal.

O sorteio realizado no Mónaco cruzou os `dragões` com os campeões espanhóis, levando Vítor Baía a antecipar um "momento bastante emotivo" pelos dois duelos entre os únicos clubes que representou na sua carreira de guarda-redes, abrilhantada por 32 conquistas.

"O FC Barcelona tem grande qualidade. Mesmo com as suas limitações financeiras e os problemas que tem tido para contratar, é sempre uma equipa na qual a `cantera` tem um papel preponderante. A qualidade está lá, mas vamos discutir os jogos. Como tenho dito sempre, não temos receio de ninguém. Respeitamos, mas não receamos", reconheceu.

O ex-internacional português enalteceu ainda a "grande tradição" do campeão ucraniano Shakhtar Donetsk, que vai competir na condição de visitado em Hamburgo, no norte da Alemanha, e o crescimento do Antuérpia, detentor do campeonato e da Taça da Bélgica.

"Vimos o que nos aconteceu com o Club Brugge na época passada [derrota por 0-4 em casa]. Felizmente, retificámos no segundo jogo [êxito pelo mesmo resultado, na Bélgica]. Não queremos ser outra vez surpreendidos por nenhuma destas equipas. Como sabem, nunca facilitamos neste tipo de jogos, mas, às vezes, as surpresas acontecem. Vamos à luta e queremos vencer e estar na fase a eliminar", prosseguiu o administrador portista.

O FC Porto, vencedor em 1986/87 e 2003/04, vai iniciar a sua 27.ª presença na Liga dos Campeões, e quarta consecutiva, em 19 ou 20 de setembro, sendo que as seis jornadas da primeira fase da 69.ª edição da competição serão jogadas até 12 e 13 de dezembro, enquanto a final decorre em 01 de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.