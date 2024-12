Vítor Bruno expectante pelo contexto competitivo

"Veremos em que condições as equipas vão lá chegar e se vão ou não adulterar o grande objetivo de uma competição desta dimensão. É preciso perceber muito bem como é que as equipas se vão posicionar e, sobretudo, os atletas, porque são eles que jogam, andam e correm", afirmou.

Na conferência de imprensa de projeção da visita do FC Porto ao Famalicão, para a 13.ª jornada da I Liga, Vítor Bruno foi questionado sobre o Mundial, cujo sorteio decorreu na quinta-feira, em Miami, nos Estados Unidos, país anfitrião da principal prova de clubes da FIFA.

"A saúde dos jogadores também está em jogo. Eles vão privar-se do lado familiar, numa fase em que precisam desse lado mais socio-afetivo e de perceber quem está perto de si naqueles momentos. Vamos ver até que ponto esta competição vai ser levada com a coragem que deve existir numa dimensão desta natureza", prosseguiu.

O FC Porto, que estava no pote 2, estreia-se no Mundial frente ao bicampeão brasileiro Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, seguindo-se embates com os norte-americanos do Inter Miami, do `astro` argentino Lionel Messi, e o bicampeão egípcio Al-Ahly, vencedor da Liga dos Campeões africanos em 2023/24.

"São equipas de continentes diferentes e com jogadores que só pelo nome criam alguma vontade de os defrontar. Honra-nos muito estar presente neste certame. Estamos a falar dos grandes clubes do mundo e percebo a curiosidade, mas a minha grande preocupação é sobre que tipo de `Messis` vão estar amanhã [no sábado, em Vila Nova de Famalicão]", atirou.

O Mundial de clubes, disputado pela primeira vez numa periodicidade quadrienal e por 32 equipas, divididas em oito grupos de quatro cada, com as duas primeiras a seguirem para os oitavos de final, decorre entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

Para os emblemas europeus, a competição intercala o fim de 2024/25 com o início da pré-época de 2025/26 e traz um novo formato, que tem causado algumas críticas por parte de dirigentes, treinadores e jogadores, devido à sobrecarga competitiva numa só temporada.

"Cuidados físicos com o plantel? Neste momento, esse cenário não me preocupa, pois há muitas frentes com as quais nos temos de preocupar e faltam quase seis meses [até ao início do Mundial]", avaliou.

O FC Porto, segundo classificado, com 30 pontos, visita o Famalicão, oitavo classificado, com 17, no sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão, em encontro da 13.ª jornada da I Liga, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.