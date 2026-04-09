FC Porto
Liga Europa
Vítor Pereira no "dragão" na primeira mão dos `quartos` da Liga Europa
O FC Porto recebe esta quinta-feira o Nottingham Forest, treinado pelo português Vítor Pereira, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, um dia depois do empate do Sporting de Braga.
Os dragões’, que conquistaram a segunda prova continental de clubes em 2003 e 2011 (a última graças à vitória sobre os bracarenses na final, por 1-0, em Dublin), já perderam esta época com o Nottingham Forest, na altura orientado por Sean Dyche, por 2-0, durante a fase de liga, apesar de a classificação final refletir outra diferença de valor.
Enquanto a equipa portuense terminou no quinto lugar e teve acesso direto aos oitavos de final, nos quais eliminou o Estugarda (vitórias por 2-1 e 2-0), a inglesa foi 13.ª colocada e teve de disputar um play-off com o Fenerbahçe, antes de se impor ao Midtjylland nos ‘oitavos’, mas apenas no desempate por grandes penalidades.
O FC Porto concedeu no sábado um empate 2-2 na receção ao Famalicão, que não retirou a formação treinada pelo italiano Francesco Farioli da liderança da I Liga, mas permitiu a aproximação do Sporting, enquanto o Nottingham Forest prosseguiu ainda em março a fuga aos lugares de despromoção na Premier League (na qual ocupa a 16.ª posição) com um triunfo por 3-0 no estádio do Tottenham.
O primeira mão dos quartos de final da Liga Europa (uma semana antes de os ingleses acolherem o segundo jogo), com início às 20:00 e que será arbitrado pelo italiano Marco Guida, marca também o regresso ao Estádio do Dragão de Vítor Pereira, técnico que orientou o FC Porto na conquista dos títulos nacionais de 2011/12 e 2012/13.
O Sporting de Braga empatou 1-1 na receção aos espanhóis do Betis na quarta-feira (uma vez que não poderia jogar em casa no mesmo dia do FC Porto, devido aos critérios geográficos da UEFA), com o austríaco Florian Grillitsch a adiantar os ‘arsenalistas’ logo aos cinco minutos, e Cucho Hernández a restabelecer a igualdade, aos 61, na transformação de uma grande penalidade.
Enquanto a equipa portuense terminou no quinto lugar e teve acesso direto aos oitavos de final, nos quais eliminou o Estugarda (vitórias por 2-1 e 2-0), a inglesa foi 13.ª colocada e teve de disputar um play-off com o Fenerbahçe, antes de se impor ao Midtjylland nos ‘oitavos’, mas apenas no desempate por grandes penalidades.
O FC Porto concedeu no sábado um empate 2-2 na receção ao Famalicão, que não retirou a formação treinada pelo italiano Francesco Farioli da liderança da I Liga, mas permitiu a aproximação do Sporting, enquanto o Nottingham Forest prosseguiu ainda em março a fuga aos lugares de despromoção na Premier League (na qual ocupa a 16.ª posição) com um triunfo por 3-0 no estádio do Tottenham.
O primeira mão dos quartos de final da Liga Europa (uma semana antes de os ingleses acolherem o segundo jogo), com início às 20:00 e que será arbitrado pelo italiano Marco Guida, marca também o regresso ao Estádio do Dragão de Vítor Pereira, técnico que orientou o FC Porto na conquista dos títulos nacionais de 2011/12 e 2012/13.
O Sporting de Braga empatou 1-1 na receção aos espanhóis do Betis na quarta-feira (uma vez que não poderia jogar em casa no mesmo dia do FC Porto, devido aos critérios geográficos da UEFA), com o austríaco Florian Grillitsch a adiantar os ‘arsenalistas’ logo aos cinco minutos, e Cucho Hernández a restabelecer a igualdade, aos 61, na transformação de uma grande penalidade.
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