William Gomes e De Jong saem lesionados do empate do frente ao Lusitânia de Lourosa

O extremo brasileiro e o ponta de lança neerlandês juntam-se ao já extenso boletim clínico portista, no qual constam Martim Fernandes, Alberto Costa, Stephen Eustáquio e Gabri Veiga, desfalcando ainda mais a equipa para a receção ao Nacional, no sábado.



Segundo a nota publicada pelos 'azuis e brancos', o estado clínico dos dois jogadores deverá ser atualizado ainda durante o dia de hoje.



Numa partida em que Francesco Farioli optou por utilizar diversos jogadores da equipa B e dos sub-19, os portistas marcaram por Samu, aos sete minutos de jogo, e William Gomes, aos 65, enquanto os lusitanistas igualaram por Miguel Teixeira, aos 15, e por João Vasco, aos 90.



Claúdio Ramos, João Costa, Pedro Lima, Francisco Moura, Tomás Perez, Zaidu, Pepê, Samu, Borja Sainz e Luuk de Jong foram os elementos da equipa principal do FC Porto a irem a jogo.



António Ribeiro, Felipe Silva, Kaio Henrique, Tiago Silva, André Oliveira, João Teixeira, Kauê e Ángel Alarcón, da equipa B, bem como Filipe Sousa e André Miranda, da formação sub-19, foram também lançados.



O FC Porto, líder isolado da I Liga de futebol, com 12 pontos, continuará na manhã de quarta-feira a preparar a receção ao Nacional, nono, com quatro, partida agendada para as 18:00 de sábado.

