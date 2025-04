William Gomes lesiona-se e falha o jogo do FC Porto com Casa Pia

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, o clube deu conta da entorse do tornozelo direito do avançado contratado no `mercado` de inverno, sem apontar previsão para o regresso, juntando-o no boletim clínico a Marko Grujic e Vasco Sousa.

O treinador Martin Anselmi também não poderá contar com Nehuén Pérez na deslocação ao Ribatejo, depois de o defesa central argentino ter sido admoestado com o 10.º cartão amarelo na I Liga, no clássico frente ao Benfica (1-4), no domingo.

Os `dragões` voltam a treinar na sexta-feira, às 10:30, no Olival, em Vila Nova de Gaia, antes de o treinador `azul e branco` protagonizar a antevisão à partida de sábado.

O FC Porto, quarto classificado com 56 pontos, visita o Casa Pia, oitavo com 40, no sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Rio Maior.