Yann Karamoh perto de reforçar o FC Porto

Espera-se que o jogador chegue entre hoje e quinta-feira para realizar os testes médicos e poder começar a treinar às ordens de Francesco Farioli.





Nascido na Costa do Marfim, Karamoh pode jogar com extremo e segundo avançado. Fez a formação no Racing Paris e no Caen, tendo passagens por vários clubes, entre eles, Inter de Milão, Bordéus, Parma, Karagumruk e Montpellier.





O jogado representou o Torino na última temporada. Realizou 31 jogos e fez uma assistência.