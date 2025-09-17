Yann Karamoh perto de reforçar o FC Porto
Francesco Farioli está prestes a contar com mais um reforço. O extremo Yann Karamoh vai ingressar no FC Porto depois de ter terminado contrato com o Torino, de Itália. Pode assim assinar de imediato com o líder da Liga Portuguesa.
Espera-se que o jogador chegue entre hoje e quinta-feira para realizar os testes médicos e poder começar a treinar às ordens de Francesco Farioli.
Nascido na Costa do Marfim, Karamoh pode jogar com extremo e segundo avançado. Fez a formação no Racing Paris e no Caen, tendo passagens por vários clubes, entre eles, Inter de Milão, Bordéus, Parma, Karagumruk e Montpellier.
O jogado representou o Torino na última temporada. Realizou 31 jogos e fez uma assistência.