Zaidu apto para o encontro com o Nottingham Forest

O futebolista apresentou queixas no gémeo ao regressar do último estágio da seleção nigeriana, tendo, por isso, falhado o encontro dos 'dragões' frente ao Celoricense (vitória por 4-0), no sábado, da terceira ronda da Taça de Portugal.



O boletim médico portista é composto por Nehuén Pérez e Luuk de Jong, ambos em regime de tratamento e trabalho de ginásio.



A comitiva 'azul e branca' partirá do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, rumo a Inglaterra às 15:30, estando marcada a conferência de imprensa de antevisão à partida para as 19:30, com a participação do técnico Francesco Farioli e do jogador Jan Bednarek.



O FC Porto é uma das sete equipas a ter triunfado nos dois jogos inaugurais - lote em que também se insere o Sporting de Braga -, procurando manter a senda vitoriosa diante do emblema britânico, que soma apenas um ponto até ao momento e irá estrear o novo treinador, Sean Dyche, que esta semana substituiu o australiano Ange Postecoglou.



O encontro tem lugar no Estádio City Ground, em Nottingham, a partir das 20:00, com arbitragem do romeno Radu Petrescu.