Zaidu engrossa boletim clínico do FC Porto após vitória com Shakhtar

O nigeriano saiu lesionado do encontro e os ‘azuis e brancos’ revelaram hoje que Zaidu tem um problema na coxa esquerda, sem adiantarem mais informações sobre a gravidade da lesão ou o tempo de paragem.



Junta-se a uma lista que inclui ainda o espanhol Marcano, os brasileiros Veron e Evanilson, e o inglês Namaso, todos a fazerem hoje tratamento no regresso ao centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.



Após a vitória a abrir na ‘Champions’, numa partida ante os ucranianos disputada em Hamburgo, Alemanha, o plantel às ordens de Sérgio Conceição trabalha agora com vista à sexta jornada da I Liga.



Os portistas, que somam os mesmos 13 pontos do líder Boavista e do Sporting, recebem no sábado o Gil Vicente, pelas 20:30, voltando aos treinos quinta-feira pelas 10:30.