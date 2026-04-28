



(Com Lusa)

O jogador, de 28 anos, sofreu uma "entorse no tornozelo direito" diante do Tondela, na 30.ª ronda, e voltou agora às opções do treinador italiano Francesco Farioli para o encontro de sábado, numa altura em que os 'azuis e brancos' estão a uma vitória de alcançar o 31.º título nacional.Depois do triunfo frente ao Estrela da Amadora (2-1), no domingo, o plantel iniciou hoje os trabalhos com vista à receção aos ribatejanos, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.Os 'bês' Gabriel Brás, Tiago Silva e André Miranda estiveram integrados no treino da equipa principal.Com Zaidu recuperado, apenas se mantêm lesionados Nehuén Pérez, André Miranda, Luuk de Jong e Samu.O FC Porto, líder da I Liga, com 82 pontos, defronta o Alverca, nono, com 38, a partir das 20:30 de sábado, no qual os 'dragões' poderão garantir o título em caso de vitória.