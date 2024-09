Charles Leclerc dá triunfo caseiro à Ferrari em Monza

Leclerc, que este ano já tinha vencido o GP do Mónaco, bateu o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 2,664 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) a terminar em terceiro, a 6,153, ele que somou o ponto extra da volta mais rápida da corrida.

Com estes resultados, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que hoje foi sexto, mantém o comando do campeonato, com 62 pontos de vantagem para Lando Norris, que é segundo.