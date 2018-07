Equipa de Fórmula 1 Force India colocada sobre recuperação judicial

Lusa Comentários 28 Jul, 2018, 15:24 / atualizado em 28 Jul, 2018, 16:47 | Fórmula1

Geoff Rowley disse que vai "entrar urgentemente em contacto com as principais partes interessadas para conseguir o melhor resultado para os credores" da equipa indiana com sede em Silverstone, na Inglaterra.



"Entretanto, a equipa vai continuar a funcionar normalmente e, inclusivamente, participar na corrida na Hungria neste fim de semana. O nosso objetivo é avaliar as opções para garantir o futuro da equipa", referiu Rowley, que já tinha feito a administração judicial da Manor F1 em 2016.



A saúde financeira da Force India é delicada há vários meses, com o mexicano Sergio Pérez, um dos pilotos da escuderia, a considerar "critica" a situação da equipa, em conferência de imprensa, na quinta-feira.