F1. Hamilton vence na Turquia e iguala recorde de títulos mundiais de Schumacher

Hamilton, que partiu do sexto lugar da grelha, deixou o mexicano Sérgio Perez (Racing Point) no segundo lugar, a 31,633 segundos, e o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) em terceiro, a 31,960 segundos, igualando o recorde de títulos na Fórmula 1 que pertencia ao alemão Michael Schumacher.



O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), único com possibilidade de impedir o triunfo do piloto britânico, terminou na 14.ª posição, fora dos lugares pontuáveis.







O britânico Lewis Hamilton deu hoje um passo de gigante para ser considerado o melhor de sempre da Fórmula 1, ao conquistar o sétimo título da sua carreira, igualando o recorde do alemão Michael Schumacher.





c/Lusa