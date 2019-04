GP da China de Fórnula 1 será a milésima corrida

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Abr, 2019, 10:00 / atualizado em 11 Abr, 2019, 10:00 | Fórmula1

Desde a primeira corrida, disputada no circuito inglês de Silverstone, em 13 de maio de 1950, passaram-se 69 anos. Na altura, o vencedor foi o italiano Giuseppe Farina, com um Alfa Romeo, marca que regressou este ano ao campeonato. Participaram 22 pilotos nesse Grande Prémio, mas apenas 21 qualificaram-se. Agora, será a vez da China acolher um número tão redondo, quando o pelotão é composto por 20 participantes de dez equipas diferentes.



"Naquele tempo, havia uma grande flexibilidade de participantes, misturando-se o amadorismo com o profissionalismo", explica o economista português Paulo Reis Mourão, autor do livro 'The Economics of Motorsports The Case of Formula One'.



Outra das diferenças que Paulo Reis Mourão encontrou enquanto realizou o seu estudo tem a ver com o aumento dos rendimentos dos pilotos ao longo destes 69 anos. "Não há propriamente verbas declaradas mas um piloto de topo ganhava o suficiente para comprar um bom carro e estaria ao nível do que ganharia um bom jogador de futebol. Atualmente, o campeão mundial, o britânico Lewis Hamilton, chega a auferir 50 milhões de euros por temporada, entre salário e contratos publicitários", refere.



Curiosidades ao longo de 69 anos







Ao longo destas quase sete décadas, a Fórmula 1 passou, ainda, por três circuitos portugueses. Primeiro pela Boavista, em 1958 e 1960, pelo circuito de Monsanto, em 1959, e pelo Autódromo Fernanda Pires da Silva, no Estoril, de 1984 a 1996.A corrida número 500 foi disputada em 1990, na Austrália, em 4 de novembro. O brasileiro Ayrton Senna (McLaren-Honda) saiu da 'pole position', mas o vencedor foi o compatriota Nelson Piquet (Benetton-Ford).Ao longo destes 69 anos, houve cinco pilotos portugueses inscritos, mas apenas três conseguiram, de facto, disputar corridas. O pioneiro foi, que se estreou no GP de Portugal de 1959, disputado em Monsanto. Um ano antes,esteve inscrito no GP de Portugal disputado na Boavista, não chegando a conseguir a qualificação.Mais recentemente, na temporada de 1991,não conseguiu a qualificação para nenhum GP., por sua vez, participou no Mundial entre 1993 e 1996, sendo o primeiro português a marcar um ponto.Jáfoi o último português a correr no campeonato, nos anos de 2005 e 2006, tendo o terceiro lugar no GP dos Estados Unidos de 2005, com um Jordan, o melhor resultado de sempre de um piloto luso.Paulo Reis Mourão aponta o GP de Imola de 1994, que resultou na morte de Ayrton Senna (Williams), como um dos mais marcantes dos 999 já realizados.Já o jornalista João Carlos Costa, atual comentador de Fórmula 1 em Portugal, destaca o GP da Holanda de 1973, em Zandvoort, marcado pelo acidente fatal do britânico Roger Williamson, o GP do Brasil de 2008, em Interlagos, que teve "o melhor final de sempre de uma prova de F1", com Lewis Hamilton (McLaren) a conquistar o primeiro dos seus quatro títulos mundiais, e o GP da Catalunha de 2016, ganho pelo holandês Max Verstappen (Red Bull), com 18 anos e 228 dias, o mais novo de sempre a vencer uma corrida de Fórmula 1.