Grande Prémio de Miami no Mundial de Fórmula 1 até 2041

A corrida que é disputada na Florida tinha contrato em vigor até 2031 mas acordou a renovação por mais 10 anos, até 2041.



Este novo acordo torna esta prova naquela que terá o maior período de vigência no Mundial de Fórmula 1.



Este fim de semana, o circuito desenhado em torno do Hard Rock Stadium, recinto que acolhe as partidas caseiras dos Miami Dolphins na Liga de Futebol Americano (NFL), acolhe a sexta das 24 rondas da temporada de Fórmula 1.



É a quarta vez que este traçado acolhe um Grande Prémio, depois da estreia em 2022.



É o segundo dos seis Grandes Prémios que integram uma corrida sprint, com 100 quilómetros, a disputar no sábado, depois de a China ter acolhido a primeira (vencida pelo britânico Lewis Hamilton, em Ferrari).



O britânico Lando Norris (McLaren) venceu a edição de 2024, registando, então, a primeira das cinco vitórias conseguidas na Fórmula 1 (as restantes aconteceram nos Países Baixos, em Singapura e em Abu Dhabi, ainda em 2024, e na Austrália, já esta temporada).



O australiano Oscar Piastri (McLaren) chega a esta prova na liderança do campeonato, com 99 pontos, mais 10 do que Norris, que é segundo.