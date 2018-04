Hamilton ganha no Azerbaijão

Comentários 29 Abr, 2018, 17:41 / atualizado em 30 Abr, 2018, 02:05 | Fórmula1



Lewis Hamilton acabou por vencer uma corrida dramática, nos eventos e em particular nas derradeiras voltas, onde os dois Red Bull se envolveram num acidente, onde Valtteri Bottas na liderança furou, em que Vettel numa ultrapassagem arriscada perdeu 3 posições e em que Lewis Hamilton com a sorte que desta vez o protegeu acabou por carimbar uma vitória saborosa que o faz regressar ao comando do mundial de F1.





A vitória de Hamilton em Baku, significa que temos agora três vencedores diferentes nas primeiras quatro corridas deste ano. Bottas viu uma tática extraordinária e uma execução até aí perfeita, esfumar-se com um furo. Mercedes queria prolongar ao máximo pitstop de Bottas para atacar no final de corrida a vitória, com pneus novos e ultramacios.





A sorte até pareceu beneficiar a equipa alemã, com a entrada do safety car no acidente entre Red Bulls. Bottas fez a operação em período de Safety car e voltou com os seus pneus mais macios e novos para discutir as últimas 4 voltas. Tinha tudo para ganhar.



Depois de ser atacado por Vettel no recomeço da prova, Bottas viu Vettel sair largo e ao olhar pelos retrovisores, era Hamilton que já vinha atrás. Para ele melhor ainda. Só que o pneu traseiro direito rebentou e a vitória fugiu-lhe. Um tremendo azar para um homem que hoje teria merecido a vitória, em particular pelo ritmo impressionante que teve na primeira fase da corrida.



Com o azar de Bottas, Hamilton estava na posição correta, na hora certa. Ele aproveitou para carimbar uma corrida onde teve imensas dificuldades, vários erros e ligeiras saídas de pista com os pneus do primeiro turno a não lhe permitirem atacar a posição do materior líder do GP, o alemão Sebastian Vettel.



E quem se lembra do toque entre Vettel e Webber na Red Bull na Turquia em 2010? Os dois Red Bull deram espetáculo em pista. Mas muitos colocam em causa o facto da escuderia de Milton Keys não ter ordens de equipa, deixando os seus dois pilotos lutar entre si. Espetáculo há de certeza, é bonito para a corrida e para os fãs, mas os acidentes são algo sempre à espera de acontecer. Em Baku podia ter acontecido diversas vezes. Mas aconteceu já na fase final de corrida.



O duelo de Red Bulls teve vários episódios em pista. Ultrapassaram-se um ao outro em várias ocasiões sempre com o muro da pista por perto.



Ricciardo pode ter que assumir a culpa pelo acidente. Mas o certo é que Verstappen também não está isento. Ricciardo bateu na traseira do RB14 de Verstappen. O holandês fez uma defesa em zigzag com mudança de posição, o que pode também ser criticável.



No relançamento da corrida, Vettel atacou por dentro Bottas mas travou tarde e não só perdeu nesse duelo para a liderança, como perdeu também mais duas posições, para Hamilton e para Raikkonen.



Numa corrida fantástica em Baku, Sergio Perez conquistou pouco depois o 4º lugar a Vettel.

O mexicano da Force India devolveu à Force India um belo resultado, que havia escapado esta época sempre.







E Esteban Ocon teria provavelmente feito também uma excelente corrida, mas foi abalroado num toque com o Ferrari de Raikkonen logo na 1ª volta.



Hamilton venceu a sua 1ª corrida desde o GP dos Estados Unidos o ano passado. E a Mercedes triunfou pela 2ª vez apenas em 7 corridas.



Atrás dos 3 primeiros no pódio e de Vettel que fechou no 4º lugar, estiveram um excecional Carlos Sainz em 5º lugar (o outro Renault de Nico Hulkenberg abandonou depois de um despiste a bater no muro da pista).



Na 6ª posição ficou um magnífico Charles Leclerc com o Sauber. O estreante na F1 mostrou o seu talento, deu pontos importantes à equipa e marcou os primeiros pontos na F1 para si e para um monegasco, desde 1950.





Fernando Alonso foi 7º, numa corrida em que sofreu 2 furos e a ser vítima de um incidente na 1ª volta entre Nico Hulkenberg e Sergey Sirotkin. O russo irá em Barcelona, próxima ronda do campeonato, receber 3 lugares de penalização em grelha por provocar esse acidente.



CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP







Classificações do Mundial, nos pilotos Lewis Hamilton lidera agora com 70 pontos. Atrás Sebastian Vettel 66, Kimi Raikkonen 48, Valtteri Bottas 40, Daniel Ricciardo 37, Fernando Alonso 28 e Nico Hulkenberg 22.



Nos construtores, Ferrari 114 pontos é agora a líder, atrás Mercedes 110, Red Bull 55, McLaren 36 e Renault 35.





FACTOS E ESTATÍSTICAS GP DO AZERBAIJÃO



VITÓRIAS







* Lewis Hamilton – 63ª vitória de carreira (1ª da temporada 2018). É o 2º piloto com mais vitórias da história. 1ª Vitória em Baku, Azerbaijão.



* Mercedes - 77ª vitória na F1 (2ª no Azerbaijão onde Rosberg venceu em 2016)



* Motores Mercedes – 163ª vitória na F1, menos 5 que a Renault oficialmente (se considerarmos que a Tag Heuer também são Renault, então está a 11)



* Grã-Bretanha - 267ª vitória na F1.



* Carro #44 - 42ª vitória na F1 (a 41ª pela mão de Hamilton).



VITORIAS 2018

Vettel 2, Ricciardo 1, Hamilton 1

Ferrari 2, Red Bull 1, Mercedes 1



POLES







* Sebastian Vettel – 53ª pole position de carreira (3ª de 2018). É a 1ª vez desde 2013 que marca 3 poles consecutivas. Foi a 1ª pole em Baku.



* Ferrari: 216ª pole da história, 1ª pole em Baku.



* Motores Ferrari: 217ª pole da história.



* Alemanha: 162ª pole na F1.



Outros:



* Hamilton marca poles há 12 anos consecutivos (desde 2007). Melhor só Michael Schumacher que marcou poles em 13 anos consecutivos. De 1994 a 2006.



* Hamilton a par de Senna, é o único piloto que marcou pelos menos 10 poles em 3 épocas de F1. Lewis marcou 11 poles em 2015, 12 em 2016 e agora leva 11 poles em 2017. Senna marcou 13 poles em 1988, 13 em 1989 e 16 em 1990



* Lewis tem 120 1ª filas em 210 GPs na F1 (2 em 2018, 13 em 2017, 15 em 2016, 17 em 2015). É um record novo na F1, passando a marca de 116 1ª filas de Michael Schumacher (obtidos em 308 GPs).



POLES DE 2018

Vettel 3, Hamilton 1,

Ferrari 3, Mercedes 1,



1ªFILAS DE 2018

Raikkonen 3, Vettel 3, Hamilton 2

Ferrari 6, Mercedes 2.



VOLTAS MAIS RÁPIDAS







* Valtteri Bottas – 5ª Volta Mais Rápida de corrida. (iguala o número de V+R de Giuseppe Farina, José Carlos Pace, Jody Schekter, Didier Pironi, John Watson e Michele Alboretto)



* Mercedes - 58ª volta mais rápida de corrida da história.



* Motores Mercedes – 153ª Volta rápida de Corrida.



VOLTAS MAIS RAPIDAS EM BAKU

1 Valtteri BOTTAS - Mercedes - 1'45''149

2 Lewis HAMILTON - Mercedes - 1'45''412

3 Daniel RICCIARDO - Red Bull - 1'45''419

4 Sebastian VETTEL - Ferrari - 1'45''530

5 Max VERSTAPPEN - Red Bull - 1'45''771

6 Sergio PEREZ - Force India - 1'46''206

7 Kimi RAIKKONEN - Ferrari - 1'46''523

8 Lance STROLL - Williams - 1'46''815

9 Carlos SAINZ - Renault - 1'46''856

10 Romain GROSJEAN - Haas - 1'46''880



VOLTAS MAIS RÁPIDAS 2018

Ricciardo 2;Bottas 2,

Red Bull 2, Mercedes 2



PÓDIOS







* Lewis Hamilton - 120º pódio de carreira, é o 2º piloto com mais pódios de sempre, atrás dos 155 de Michael Schumacher.



* Kimi Raikkonen - 94º pódio de carreira, a 3 do número de pódios de Fernando Alonso. É a 35ª vez no 2º lugar, igualando o nº de P2 de Alain Prost na carreira. Está a 2 de igualar o nº de P2 de Fernando Alonso e a 8 do máximo de P2 que é de Schumacher com 43. Raikkonen é já o piloto de sempre que tem mais P3 na carreira.



* Sergio Perez - 8º pódio de carreira, 2 anos precisamente depois do último que aconteceu também na mesma pista, em2016. Iguala o nº de pódios de Luigi Villores, Lorenzo Bandini, Peter Revson, Jean Pierra Beltoise e Jochen Mass. Perez marcou a sua 6ª vez no 3º lugar de uma corrida.



* Mercedes – 159º pódio da história.



* Ferrari – 732º pódio da história.



* Force India – 6º pódio da história (1º desde GP da Europa de 2016, precisamente em Baku)



* Motores Mercedes – 426º e 427º pódios da história.



* Motores Ferrari – 738º pódio da história.



* Grã-Bretanha – 651º pódio da história.



* Finlândia: 193º pódio da história



* México - 15º pódio da história.



PÓDIOS DE 2018:

Hamilton 3, Raikkonen 3, Vettel 2, Bottas 2, Ricciardo 1, Perez 1

Ferrari 5, Mercedes 5, Red Bull 1, Force India 1



PIT STOPS



* GP Azerbaijão – 35 PitStops



* MELHORES PIT STOPS do GP







* Vitórias em PIT STOPS 2017:

Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull) 1; Vettel (Ferrari) 1, Stroll (Williams).



Por escuderias:

Mercedes 1, Red Bull 1; Ferrari 1, Williams 1



* TOTAL DE PITSTOPS DE 2018 = 108



Pit Stops -> AUS 20 BAH 33 CHI 20 AZE 35



ULTRAPASSAGENS







* GP do Azerbaijão = 70 ultrapassagens, 22 com recurso a DRS e 0 para o comando de GP





ULTRAPASSAGENS



TOT DRS LEAD GP Austrália 15 3 1 GP Bahrain 86 31 1 GP China 79 23 2 GP Azerbaijão 70 22 0 GP Espanha GP Mónaco GP Canada GP França GP Áustria GP Inglaterra GP Alemanha GP Hungria GP Bélgica GP Itália GP Singapura GP Rússia GP Japão GP EUA GP México GP Brasil GP Abu Dhabi TOTAIS 250 78 4

ABANDONOS TOTAL 2018:



TOTAL ACI/DES MECAN. GP Austrália 5 0 5 GP Bahrain 3 0 3 GP China 1 0 1 GP Azerbaijão 7 6 1 GP Espanha GP Mónaco GP Canada GP França GP Áustria GP Inglaterra GP Alemanha GP Hungria GP Bélgica GP Itália GP Singapura GP Rússia GP Japão GP EUA GP México GP Brasil GP Abu Dhabi TOTAIS 16 6 10

* 3 Comandantes do GP do Bahrain, Vettel 30, Bottas 18, Hamilton 3 voltas.* Hamilton e Vettel comandam Voltas há 12 anos consecutivos. Igualam agora o feito de Alonso entre 2003 e 2014. Melhor que todos estes, só Michael Schumacher com 15 anos consecutivos, de 1992 a 2006.* Lewis Hamilton comandou GPs por 118 vezes em 209 GPs. Ele e Schumacher são os únicos pilotos da história a suplantar a marca dos 100 GPs liderados. Schumacher comandou 142 em 306 GPs.* Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Michael Schumacher, são os únicos que lideraram mais de 3000 voltas na história.VOLTAS LIDERADAS EM 2017:Vettel 139, Bottas 39, Hamilton 26, Ricciardo 12, Raikkonen 2.Ferrari 145, Mercedes 65, Red Bull 12* Tivemos 7 abandonos no GP, sendo que 6 deles foram acidentes ou despistes. Nas 3 corridas anteriores, todos os abandonos da época tinham sido por motivos mecânicos. Desta vez, Sirotkin, Ocon, Hulkenberg, Ricciardo, Verstappen e Grosjean todos bateram. Bottas abandonou com o furo no final* Em 2017 tivemos 94 abandonos (34 por acidente/despiste; 60 por motivos mecânicos). Em 2016 tinham existido 85 abandonos (30 por acidente/despiste; 55 por motivos mecânicos).* Os pilotos na grelha com mais GPs feitos e sem vitória são Nico Hulkenberg com 139GPs, Romain Grosjean 126 e Marcus Ericsson 80. Mark Webber precisou de 130 GPs para vencer a 1ª corrida., Barrichello 124, Jarno Trulli 117, Jenson Button 113, Nico Rosberg 111, Giancarlo Fisichella 110, Mika Hakkinen 96, Thierry Boutsen 95, Jean Alesi 91, Eddie Irvine 81.* 101 GPs consecutivos em que apenas 3 escuderias venceram GPs. A Mercedes 67, Red Bull 22 e Ferrari 12. No mesmo período 6 pilotos venceram. Hamilton 41, Rosberg 20, Vettel 10, Ricciardo 6, Versappen 3 e Bottas 3.Torna-se agora a 6a maior sequência ativa na história da F1. A Mercedes tem 62 GPS consecutivos a pontuar como o seu melhor registo, (entre 2012 e 2016), sendo esse o 3º maior de sempre.A última vez que Hamilton não conseguiu marcar pontos ou terminar a corrida, foi no GP da Malásia de 2016.* Hamilton está agora a 4 GPs de igualar os 33 GPs consecutivos que Nick Heidfeld terminou corridas.* Hamilton tem pelo menos uma vitória em cada uma das suas 12 épocas de F1* Vettel obteve a 87ª vez na 1ª fila de grelha. Iguala Ayrton Senna. Só Schumacher (116) e Hamilton (119) têm mais.* A 1ª vez desde os GP de Espanha, Turquia e Monaco de 2008, que Ferrari obtém 3 poles consecutivas. (na altura com Raikkonen, Massa e Massa, respetivamente).* Raikkonen segue agora com 101 GPs consecutivos desde o seu último triunfo na F1. E já lá vão 24 pódios desde a última vez que subiu ao lugar mais alto.* Ferrari marca pódios em todas as temporadas desde 1981* Primeira vez que 2 Red Bull abandonam por toque entre si. Em 2010 Vettel e Webber bateram no GP da Turquia, Vettel abandonou mas Webber não.* A Force India já leva mais de um ano sem abandonos por motivos mecânicos. A última vez que aconteceu por problemas com os travões em ambos os carros, foi o GP da Áustria de 2016. * A Force India levou precisamente 2 anos para voltar a pontuar. A última vez que aconteceu foi em Baku, na altura GP da Europa, em 2016.* Alonso terminou 4 GPs nos pontos em 2018. Vandoorne 3. Em 2017 a McLaren levou 8 GPs para pontuar (aconteceu em Baku). Um jejum tão grande não acontecia desde 1966.* Alonso marca pontos no mundial desde 2003, está a 1 ano de igualar a marca de 17 anos a pontuar, de Jenson Button (2000-2016)* McLaren está sem vencer há 102 GPs (desde GP da Brasil de 2012 com Button). É o seu maior registo sem vitórias. O anterior datava das temporadas de 1993 a 1997.* 102º GP sem a McLaren na pole position, a maior ausência desde 1994-1997* 81 GPs consecutivos sem a McLaren no pódio* A Williams marcou por fim os primeiros pontos de 2018.* Williams não vence desde o GP de Espanha de 2012 (Maldonado), há 118 GPs.* Lance Stroll tinha terminado em 14º todas as corridas deste ano. Em Baku por fim foi aos pontos e terminou em 8º.* Nico Hülkenburg aumentou o Record de 139 GPs sem nunca ter obtido um pódio. Record Absoluto.* A Haas obteve a sua 45ª corrida sem pódios. É a 10ª escuderia da história com mais corridas feitas e sem ter um pódio. A seguir está agora a AGS com 47, Zakspeed 53, Catheram e HRT 56, Marussia 73, ATS 89, Ensign 99, Osella 132 e a Minardi recordista absoluta com 340 GPs sem pódios.* Charles LeClerc foi o 337º piloto da história a obter um ponto na F1. É também o 1º monegasco a marcar pontos na F1 desde o GP ndo Mónaco de 1950.* Brendon Hartley tornou-se no 338º piloto da história a obter 1 ponto na F1.