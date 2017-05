Hamilton vence duelo em Espanha

Jorge Alexandre Lopes 14 Mai, 2017, 17:06 / atualizado em 14 Mai, 2017, 17:11 | Fórmula1

Lewis Hamilton e Mercedes conquistaram uma incrível vitória no Grande Prémio de Espanha e bateram Sebastian Vettel e a Ferrari em mais uma corrida decidida no pormenor, no detalhe da estratégia.



Uma vitória que lhe permite reduzir a diferença no campeonato para a apenas 6 pontos, após 5 provas das 20 da temporada. Lewis venceu pela 2ª vez em Espanha e pela 55ª vez na carreira.







Foi arriscada a manobra tática que a Mercedes ofereceu a Hamilton depois do inglês se achar em 2º lugar batido por Vettel na largada.



O alemão da Ferrari saindo do lado sujo da pista foi melhor no arranque e liderou durante a primeira parte do GP. Pouco depois, na 1ª curva uma carambola com 3 pilotos. Bottas e Raikkonen tocaram-se com o carro do piloto da Ferrari a ser atirado para o lado contrário onde bateu com o Red Bull de Verstappen.



Um embate que deixou de fora Kimi e Max, este último que o ano passado tinha vencido em Barcelona o seu 1º GP de carreira.





Albert Gea



A partir daí, com o duelo entregue na frente a Vettel e Hamilton, assistiu-se a mais uma batalha cheia de emoção e luta direta.



A Ferrari puxou a corda ao chamar Vettel na frente para o 1º pit stop, evitando que a Mercedes fizesse primeiro a operação para tentar a passagem nas boxes. Foi um movimento defensivo mas que a Scuderia tentou blindar com nova colocação de pneus macios no carro de Vettel.





Alberto Gea



E aí a Mercedes respondeu. Mudou de estratégia, colocando Hamilton apenas 7 voltas mais tarde, num turno com pneus médios, deixando a opção de atacar Vettel apenas no final da corrida, quando as opções trocassem e Hamilton estivesse com o pneu mais macio contra o mais duro da Ferrari nos últimos momentos.



A jogada da Mercedes empregou também Valtteri Bottas, atrasando a sua paragem por forma a que ele prendê-se Vettel atrás de si durante algum tempo. E assim aconteceu. Hamilton depois do seu pit stop chegou-se a Vettel que não conseguiu passar Bottas e vendo o inglês aproximar-se quase 50% do seu déficit.



Mas num momento Vettel disse basta. E numa ultrapassagem com tudo, deixou por fim o finlandês para trás, emeaçando pelo exterior e mergulhando por dentro para readquirir o seu primeiro lugar.







Pouco depois o Safety Car virtual foi empregue para retirar da escaptória, o carro de Stoffel Vandoorne que abandonou após toque com o Williams de Felipe Massa. E aí a Mercedes aproveitou para colocar o derradeiro jogo de pneus, macios agora,no carro de Hamilton.



A dúvida? Faltavam 30 voltas. Para um jogo de pneus macios, seria arriscado.



A Ferrari respondeu e parou Vettel na volta seguinte para colocar o pneu médio. Seria mais lento que o de Hamilton mas o composto da Mercedes iria perder eficácia mais cedo nas últimas voltas de corrida.



Na saída da boxe, era essencial que a Ferrari ganhasse a posição da frente. E foi por pouco. Lado a lado, duelo intenso. Vettel forçou Hamilton fa ir por fora na curva 1.





Albert Gea



Hamilton teria de esperar uma oportunidade para passar Vettel se quisesse vencer. Numa pista onde passar é tudo menos fácil.



Demorou 7 voltas, até conseguir dar uso eficaz ao DRS para ascender à lidernaça. Teria a seguir que construir uma vanttagem sem comprometer os pneus num desgaste excessivo.



Não mais cedeu. Ainda foi marcar a volta mais rápida de corrida como que deixando a mensagem que os pneus não derreteriam até final. A corrida estava ganha.





Alberto Estevez



Depois de ajudar Hamilton a aproximar-se de Vettel, Valtteri Bottas acabou prematuramente a corrida quando o motor Mercedes cedeu, na 39ª volta.



Quem gostou da notícia foi Daniel Ricciardo que por fim dá ao australiano o seu 1º pódio da época e o 1º desde o GP do Máxico do ano passado. Mas o ritmo impiedoso de Mercedes e Ferrari na frente deixam uma angústia à Red Bull, cujo carro terminou a 1 minuto e 13 segundos de Lewis e Sebastian.



Atrás mais uma grande corrida dos Force India. A obterem nova dupla pontuação. 4º e 5º lugares de Sergio Perez e Esteban Ocon, a melhor classificação de conjunto desde o GP da Bélgica do ano passado.



Nico Hulkenberg foi 6º no Renault. Nos pontos ainda os Toro Rosso de Carlos Sainz em 7º e Daniil Kvyat em 9º, o Sauber de Pascal Wherlein em 8º e o Haas de Romain Grosjean em 10º.





Juan Medina



A Sauber marcou os seus primeiros pontos no campeonato, restando agora a McLaren como a última escuderia da geral e a única que ainda não pontuou em 2017.



Fernando Alonso teve dia sofrido depois do excelente 7º lugar na grelha, atrasando-se logo de início depois de um toque na 2ª curva da corrida com o Williams de Felipe Massa.



CLASSIFICAÇÃO FINAL GP ESPANHA







No mundial, Vettel lidera agora com 104 pontos. Hamilton vem com 98, Bottas 63 e Raikkonen 49.



Nos construtores, a Mercedes lidera com 161 pontos, a Ferrari tem 132, RedBull 57 e Force India 31.



A Próxima ronda do campeonato é em Monte Carlo, o GP do Mónaco.