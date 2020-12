Lewis Hamilton e os seus 24 Records de 2020

Agora será preciso esperar para que as marcas que começam a fixar-se como absolutas de Hamilton, sejam um dia batidos por um novo e talentoso piloto. Eis a lista de records que Lewis Hamilton passou a deter este ano: Lewis Hamilton igualou Michael Schumacher como segundo o Heptacampeão da história.







Mas quantos Records Lewis bateu este ano?







VITÓRIAS







- Primeiro piloto depois de Schumacher a vencer GPs em 14 épocas consecutivas.





- Piloto com mais vitórias conquistadas com liderança da primeira a última volta. Estava empatado com Ayrton Senna (19 vitórias liderando de início a final). Mas este ano venceu mais 3 corridas assim. Inglaterra, Espanha e Bélgica. Tem agora record absoluto com 22.







- Maior Número de Vitórias na F1 - No #GPEifel igualou Scumacher no maior número de vitórias (91). Mas o record aconteceu em Portugal com a 92ª vitória. (Alain Prost no GP de Portugal de 1987 tinha obtido o então record de 28 vitórias batendo a marca de Jackie Stewart, este ano Hamilton tirou a marca de Schumacher). Termina o ano com 95 vitórias no curriculo.







- Maior Número de Vitórias de um Piloto por uma escuderia. Em Imola, #GPEmiliaRomagna Hamilton igualou Schumacher com a Ferrari. Depois no #GPTurquia, passou a deter a solo o maior número de vitórias de um piloto com uma escuderia. 73 com a Mercedes, contra 72 de Schumacher com a Ferrari. Ainda venceu mais 1, no Bahrain. Leva 74 no final da época.







- Piloto com mais vitórias numa mesma pista. No Hungaroring venceu pela 8ª vez. Igualou o número de vitórias por um piloto na mesma pista. Schumacher venceu também 8 vezes no GP França.







- Piloto com Mais Vitórias em pistas diferentes. Em 2020 passa a ter vitórias em 29 pistas distintas, juntando à sua lista, Mugello, Imola e Portimão.







- Piloto com Mais Vitórias em GPs diferentes. Em 2020 passa a ter vitórias em 27 GPs diferentes. Juntou 1º piloto a vencer em 27 circuitos diferentes. Este ano juntou a Estíria, Tuscana, Eifel, Portugal e Emilia Romagna.











Miguel Medina/Pool via REUTERS







POLE POSITIONS







- Volta Mais Rápida de Sempre na F1. A Volta da Pole Position em Monza tornou-se a volta mais rápida de sempre na F1. Media de 264.363km/h, 0.8km/h mais rápida que a marca anterior de Raikkonen em 2018 também em Monza.







- Maior Número de Poles em pistas diferentes. Ao ser pole em Mugello e Portimão, Lewis passou a deter pole positions em 29 pistas diferentes.







- Maior Número de Poles com uma Escuderia. Hamilton tem mais poles só com a Mercedes do que qualquer outro piloto teve na sua carreira inteira. O record já era seu antes deste ano mas com mais 10 poles em 2020, passa a ter 72 poles com a escuderia alemã.







- Primeiro piloto a obter poles em 14 anos consecutivos







- Piloto com mais poles num GP em casa. Ao marcar a 6ª pole em Silverstone.







- Primeiro piloto a largar por 150 vezes na 1ªfila. Marca obtida em Barcelona, quando obteve a sua 4ª pole do ano. Até ao final do ano, fez mais 8 largadas da 1ª fila, incluindo 8 poles.







PÓDIOS







- Piloto com mais pódios na história. Bateu a anterior marca de Michael Schumacher com 155 pódios em Silverstone. Termina a época com mais 10 pódios depois desse. 14 pódios em 2020 e fecha agora com record de 165.







- Piloto com Mais Pódios em Pistas Diferentes. Com o pódio em Imola, passou a ser o piloto com pódios em mais pistas diferentes.







Reuters







PONTOS







- Piloto com mais corridas nos pontos na F1. Mais um record tirado a Schumacher. Agora tem 229 GPs nos pontos, contra 221 que teve Michael Schumacher.





VOLTAS LIDERADAS







- Mais Voltas na liderança numa Época. Lewis Hamilton liderou este ano 613 voltas foram lideradas por Lewis Hamilton. Nunca tal aconteceu. Na F1 só 34 pilotos lideraram mais voltas em toda a sua carreira do que Hamilton fez só este ano.







- Primeiro piloto a liderar mais de 150 GPs. Termina o ano com liderança em 162 GPs.







- Piloto a liderar mais Kms na história da F1. A marca anterior era de Michael Schumacher, 24.148 Kms). Hamilton passou-a em Spa e termina o ano com 25.900 Kms no comando da F1. -







- Não é líder ainda no número de Kms liderados. Não tivesse tido Covid19 e participado no GP do Bahrain no traçado externo, provavelmente teria ficado já com este record (que chegará já em 2021 por ventura, na Austrália). Termina a época com 5.099 Voltas na frente, a apenas 12 de Schumacher. Bastam pois 13 volta no comando de um próximo GP para ficar com mais este novo record.







- 2º piloto depois de Schumacher a liderar 5.000 voltas em GPs







- Primeiro piloto a liderar 300 voltas na F1 em Silverstone.







- Piloto com mais voltas lideradas na F1 em Monza. Bateu o record mais antigo de todos no traçado, record que era de Alberto Ascari e durava há 66 anos.











OUTROS







- Mais corridas consecutivas a terminar. Em Mugello tornou-se o piloto com mais GPs consecutivos terminados (42) batendo o record anterior de Nick Heidfeld 41







- Piloto com maior número de corridas nos pontos. Hamilton fecha o ano com 229 corridas nos pontos e no seu caso sempre foi no Top10. Michael Schumacher terminou 221 corridas nos pontos.