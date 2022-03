Mick Schumacher sofre acidente violento no GP da Arábia Saudita

O piloto alemão perdeu o controlo do carro numa série de curvas rápidas, tendo batido contra o muro da pista.



Mick Shumacher foi retirado do local por uma ambulância e transportado para um hospital.



Em comunicado, a Federação Internacional de Automobilismo já informou que os primeiros exames no centro médico do circuito "não revelaram quaisquer lesões" e que o alemão "foi transferido para o hospital para exames de precaução".



A qualificação, que chegou a ficar interrompida, foi depois retomada. o piloto sergio perez conseguiu a pole position pela primeira vez na carreira.