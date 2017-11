No Brasil, Vettel regressa às vitórias

Jorge Alexandre Lopes 12 Nov, 2017, 18:40 / atualizado em 12 Nov, 2017, 23:54 | Fórmula1





Sebastian Vettel garantiu a quinta vitória da temporada de 2017 vencendo o GP do Brasil e colocando quase marca final na decisão sobre o 2º lugar na classificação do campeonato.





Paulo Whitaker



Foi a primeira vitória da Ferrari no Brasil, desde 2008, ano em que Felipe Massa ganhou mas no dia em que perdeu o mundial desse ano para Lewis Hamilton.



Vettel ganhou a corrida depois de sair da segunda posição de grelha para de modo mais eficaz travar por dentro na 1ª curva do circuito e passar o pole Valtteri Bottas. A partir daí teve de dar constantemente tudo, para resistir ao contra-ataque dos homens da Mercedes que o tentaram colocar sobre pressão no momento do pitstop.





Ueslei Marcelino



Vettel e a Ferrari responderam à altura e carimbaram a primeira vitória após o GP da Hungria, que aconteceu antes do verão e num momento em que o campeonato estava em aberto.

Bottas cruzou a meta em segundo lugar a menos de 3 segundos de Vettel.



O último lugar do pódio teve um final emocionante. Kimi Raikkonen conseguiu resistir nas últimas 4 voltas ao ataque de Lewis Hamilton, o campeão em título, que fez uma corrida magnífica, uma das melhores da temporada. Apesar de terminar em quarto lugar, recorde-se que Hamilton saiu da pitlane, na última posição, para a corrida depois de ter falhado em marcar um tempo de qualificação fruto de um despiste no sábado.





Ueslei Marcelino



Hamilton foi ajudado um pouco na largada, pois o Safety Car teve de entrar depois de um duplo acidente. Primeiro na curva 2, Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo ensanduicharam o McLaren de Stoffel Vandoorne. Ricciardo porém continuou ao contrário do Haas de Magnussen e do carro de Vandoorne.



Na sequência à frente, despiste de Grosjean a levar consigo o compatriota francês Esteban Ocon da Force India. O momento valeu uma penalização de 10 segundos a Grosjean mas marcou os 100% de eficácia a terminar corridas para Ocon.









Desde que entrou na F1, completou 27 GPs consecutivos, igualando Nico Rosberg com um dos 5 melhores registos de sempre, a apenas 6 do máximo histórico de Nick Heidfeld com 33 GPs consecutivos sem abandonos. Mas não foi apenas o 1º abandono para Ocon na F1, foi o seu 1º abandono em corridas de fórmula desde uma prova em Nurburgring 2014, na F3 europeia.



No recomeço da corrida, Vettel manteve comando na frente de Bottas, Raikkonen e Verstappen. Foi aí que Felipe Massa elevou as bancadas de Interlagos ao passar Fernando Alonso para se colocar em quinto.



Hamilton fez um primeiro turno magistral. Passando um a um, todos os pilotos. Marcando voltas mais rápidas do que os homens da frente. Na 9ª volta de corrida já chegava aos pontos.





Paulo Whitaker



A Mercedes tentou pressionar Vettel e mandou entrar Bottas para que este fizesse o “undercut”. Mas a Ferrari desta vez não vacilou, respondeu de imediato e Vettel voltou à pista ainda que por pouco, na frente de Bottas. Hamilton por momentos liderou a corrida, mantendo-se a ganhar tempo para quando no momento do seu PitStop voltar à pista em condições de ainda lutar pelo pódio.



Com SuperMacios rápidos calçados no carro, Hamilton passou Verstappen para ascender ao 4º lugar, ainda com 12 voltas para o final e prosseguiu a aproximação a Raikkonen que era o seu objectivo final. Chegou mas aí já não passou.







Verstappen, com os pneus já muito desgastados e já sem chance de protecção de posição para Hamilton, foi para mais um PitStop e colocou SuperMacios que lhe valeram descida para sexto, atrás de Daniel Ricciardo, colega de equipa, ainda assim a marcar com os novos pneus a melhor volta de corrida.



Massa resistiu por décimas no sprint da última volta ao ataque de Felipe Massa. O brasileiro festejou como se de uma vitória se tratasse. Fechou em sétimo lugar o seu último GP Brasil. O filho Felipinho enviou mensagem para o cockpit assim que Massa cortou a meta. Emocional, o momento.





Ueslei Marcelino



Nos pontos ainda Sergio Perez em nono e Nico Hulkenberg em décimo, no que foi o único ponto da Renault. A escuderia francesa deixa para a última corrida, o assalto possível ao sexto lugar no mundial de construtores sobre a Toro Rosso.



CLASSIFICAÇÃO FINAL GP DO BRASIL







No Mundial de pilotos, Hamilton lidera com 345 pontos. Vettel passou para os 302, Bottas 280, Ricciardo 200, Raikkonen 193, Verstappen 158.



Nos Construtores a campeã Mercedes está agora nos 625 pontos. Atrás a Ferrari 495, Red Bull 358, Force India 177, Williams 82, Toro Rosso 53 e Renault 49.



O derradeiro GP da época é em 2 semanas, em Abu Dhabi.





Ueslei Marcelino





Estatísticas do GP do Brasil e da temporada



VITÓRIAS







* Sebastian Vettel - 47ª vitória de carreira (5ª da temporada 2017).



* Sebastian Vettel – 3ª vitória em Interlagos, Brasil, onde venceu em 2010 e 2013 com a Red Bull.



* Ferrari – 229ª vitória na F1 (11ª no Brasil).



* Motores Ferrari - 230ª vitória na F1



* Alemanha - 173ª vitória na F1



* Carro #5 - 138ª vitória na F1 (a 13ª pela mão de Vettel)



VITORIAS 2017

Hamilton 9, Vettel 5, Bottas 2, Verstappen 2, Ricciardo 1

Mercedes 11, Ferrari 5, Red Bull 3



POLES







* Valtteri Bottas – 3ª pole position de carreira (depois do Bahrain e Austria este ano)



* Mercedes: 87ª pole da história



* Motores Mercedes: 170ª pole da história.



* Finlândia: 52ª pole na F1.



Outros:



* Hamilton marca poles há 11 anos consecutivos (desde 2007). Passa os 10 anos consecutivos em que Ayrton Senna marcou poles. Agora na frente só Michael Schumacher que marcou poles em 13 anos consecutivos. De 1994 a 2006.



* Hamilton a par de Senna, é o único piloto que marcou pelos menos 10 poles em 3 épocas de F1. Lewis marcou 11 poles em 2015, 12 em 2016 e agora leva 11 poles em 2017. Senna marcou 13 poles em 1988, 13 em 1989 e 16 em 1990



* Lewis tem 117 1ª filas em 207 GPs na F1 (12 em 2017, 15 em 2016, 17 em 2015). É um record novo na F1, passando a marca de 116 1ª filas de Michael Schumacher (obtidos em 308 GPs).



POLES DE 2017

* Hamilton já ganhou o Troféu de Poles de 2017.

Hamilton 11, Vettel 4, Bottas 3, Raikkonen 1 ;

Mercedes 14, Ferrari 5



1ªFILAS DE 2017

Vettel 14, Hamilton 12, Bottas 4, Raikkonen 4, Verstappen 3, Stroll 1;

Ferrari 18, Mercedes 16, Red Bull 3, Williams 1





VOLTAS MAIS RÁPIDAS







* Max Verstappen - 2ª Volta Mais Rápida de corrida (a 1ª foi precisamente no Brasil em 2016).



* Verstappen passa com 1.11.044s a deter o novo record do Autódromo José Carlos Pace. O anterior de 1.11.473s era de 2004 por Juan Pablo Montoya​.



* Red Bull - 54ª volta mais rápida de corrida da história, menos 1 que a Mercedes



* Motores Tag Heuer - 7ª Volta rápida de Corrida. (se considerarmos que são motores Renault, a marca passaria a ser de 179)



VOLTAS MAIS RAPIDAS EM INTERLAGOS

Max VERSTAPPEN - Red Bull - 1'11''044

Lewis HAMILTON - Mercedes - 1'11''845

Lance STROLL - Williams - 1'11''862

Daniel RICCIARDO - Red Bull - 1'12''029

Valtteri BOTTAS - Mercedes - 1'12''466

Kimi RAIKKONEN - Ferrari - 1'12''492

Sebastian VETTEL - Ferrari - 1'12''539

Sergio PEREZ - Force India - 1'13''052

Pierre GASLY - Toro Rosso - 1'13''323

Fernando ALONSO - McLaren - 1'13''451



VOLTAS MAIS RÁPIDAS 2017

Hamilton 7, Vettel 5, Raikkonen 2, Perez 1, Alonso 1, Ricciardo 1, Bottas 1, Verstappen 1

Mercedes 8, Ferrari 7, Red Bull 2, Force India 1, McLaren 1



PÓDIOS







* Sebastian Vettel - 98º pódio de carreira. Desempata de Fernando Alonso e é agora a solo o 4º de sempre. Mais do que Vettel, só Schumacher (156), Hamilton 116) e Prost (106)



* Valtteri Bottas – 21º pódio, está a 1 pódio de Rene Arnoux, a 2 de James Hunt, Michelle Alboretto e Jacques Villeneuve. Foi a sua 9ª vez no 2º lugar, tantas vezes quantas por exemplo Keke Rosberg ou Jose Froilan Gonzalez, Jackie Ickx, Alan Jones e Giancarlo Fisichella ou Nick Heidfeld.



* Kimi Raikkonen – 91º pódio de carreira, o 6º piloto da história a chegar aos 90 pódios, atrás de Schumacher, Hamilton, Prost, Vettel e Alonso. Foi a 37ª vez no 3º lugar, o piloto com pais P3s na história.



* Ferrari – 725º e 726º pódios da história.



* Mercedes – 152º pódio da história.



* Motores Ferrari – 731º e 732º pódios da história.



* Motores Mercedes – 419º pódio da história.



* Alemanha: 391º Pódio



* Finlândia: 186º e 187º Pódios



PÓDIOS DE 2017:

Hamilton 12, Vettel 12, Bottas 12, Ricciardo 9, Raikkonen 7, Verstappen 4, Stroll 1;

Mercedes 24, Ferrari 19, Red Bull 13, Williams 1



PIT STOPS







A Williams que o ano passado foi a mais rápida escuderia no maior número de GPs, tem tido uma segunda metade de temporada que não tem sido a melhor, vendo a Mercedes a assumir-se como a mais eficaz nos PitStops. Mas com a vitória no Brasil, mete pelo 2º ano consecutivo no bolso o maior número de vitórias na época. Esta foi a 8ª e já não perder para a Mercedes. Porém, a equipa campeã do mundo de F1 é a que tem melhor média de pontuação entre os múltiplos pitstops feitos na época. No Brasil, atrás do Pit Stop de lance Stroll, ficou a paragem da Ferrari para Vettel e a da Red Bull para Verstappen.



* GP do Brasil - 21 PitStops



* MELHORES PIT STOPS no Brasil







* Vitórias em PIT STOPS 2017:

Massa (Williams) 4 ;

Hamilton (Mercedes) 3;

Verstappen (Red Bull) 3;

Bottas (Mercedes) 3;

Stroll (Williams) 3;

Di Resta (Williams) 1;

Ricciardo (Red Bull) 1.

Vettel (Ferrari) 1;



Por escuderias:

Williams 8;

Mercedes 6;

Red Bull 4;

Ferrari 1;



* TOTAL DE PITSTOPS DE 2017 = 536



Pit Stops -> AUS 20 CHI 80 BAR 31 RUS 20 ESP 37 MON 28 CAN 21 AZE 29 AUT 18 ING 26 HUN 21 BEL 40 ITA 21 SIN 33 MAL 20 JAP 22 EUA 25 MEX 23 BRA 21 ABU x





ULTRAPASSAGENS







* GP do Brasil teve 52 ultrapassagens, 20 com recurso a DRS e 1 para o comando da corrida.



* Vamos com um total de 917 Ultrapassagens, 243 delas com DRS. Mas apenas 11Ultrapassagens diretas em pista para a liderança de corrida.





TOT DRS LEAD GP Austrália 14 3 0 GP China 54 10 0 GP Bahrain 48 18 0 GP Russia 18 0 0 GP Espanha 36 18 2 GP Monaco 9 1 0 GP Canada 36 24 0 GP Azerbeijão 137 25 0 GP Austria 51 5 1 GP Inglaterra 56 21 0 GP Hungria 14 7 0 GP Belgica 60 24 1 GP Itália 59 18 0 GP Singapura 46 2 0 GP Malásia 46 21 1 GP Japão 61 1 2 GP EUA 63 25 2 GP México 57 22 1 GP Brasil 52 20 1 GP Abu Dhabi TOTAIS 917 243 11

* 3 Comandante do GP do Brasil. Vettel comandou 57 voltas, Raikkonen 1 volta e Hamilton 13 voltas.* Lewis Hamilton comandou GPs por 113 vezes em 207 GPs. Ele e Schumacher são os únicos pilotos da história a suplantar a marca dos 100 GPs liderados. Schumacher comandou 142 em 306 GPs.* Lewis Hamilton, a par de Schumacher, são os únicos pilotos a liderar mais de 3000 voltas na história.VOLTAS LIDERADAS EM 2017:Hamilton 524, Vettel 286, Bottas 135, Verstappen 133, Raikkonen 40 ; Ricciardo 23Mercedes 659, Ferrari 326, Red Bull 156* Tivemos 4 abandonos no GP, 3 deles por acidente (Vandoorne, Magnussen e Ocon), o outro por mecânica (Hartley)* ABANDONOS TOTAL 2017:92 abandonos (34 por acidente/despiste; 58 por motivos mecânicos).Passamos no ante-penúltimo GP de 2017 a marca dos abandonos do ano passado. Em 2016 tinham existido 85 abandonos, 30 por acidente/despiste; 55 por motivos mecânicos.* 1ª vitória da Ferrari em Interlagos, desde 2008 quando Felipe MAssa triunfou e por segundos pensou ser o Campeão do Mundo. Até Lewis Hamilton ter cortado a meta no limite dos pontos que precisava.* Foi a 13ª nos últimos 14 GPs que a vitória foi para um piloto que largou da 1ª fila.* Foi o último GP do Brasil para Felipe Massa. E foi em Interlagos que tirunfou pela última vez na carreira, em 2008. No total teve 11 triunfos, 2 deles em Interlagos. 2006 e 2008.* A Ferrari vence pela 9ª vez em Interlagos. É agora a solo a escuderia com mais vitórias no Brasil, contra 8 da McLaren.* 7ª vez em que Nico Hulkenberg marca pontos no GP Brasil. 7 vezes em 7.* Nos últimos 3 anos, a Mercedes tinha terminado sempre com dobradinhas o GP do Brasil.* Hamilton foi campeão no 206º GP de carreira. O ano passado, Rosberg foi campeão naquele que foi o seu 206º GP de carreira* 2018 será o primeiro campeonato onde dois Tetra Campeões estarão em pista. Hamilton e Vettel. Quando Vettel foi Tetra Campeão, Schumacher abandonou. E quando Prost abandonou a competição, Schumacher ainda não tinha chegado à F1.* Vamos agora com 10 épocas com domínio de Inglaterra e Alemanha nos títulos de pilotos. (Hamilton 4, Button 1, Vettel 4, Rosberg 1). Anteriormente tinham sido 8 anos como máximo de Argentina (Fangio 5) e Italia (Ascari 2, Farina 1) entre 1950 e 1957.* Nico Rosberg foi campeão em título 336 dias. Só dois campeões tiveram reinado mais curto. John Surtees em 1964/65(280 dias) até Jim Clark ser campeão no ano seguinte e Jochen Rindt em 1970/71 (315 dias) até Jackie Stewart ser campeão no ano seguinte.* Desde 2004 que quem vence o GP Hungria não é Campeão do Mundo.* 1º ano em que Vettel liderou o mundial sem o vencer.* A Force India iguala virtualmente o seu melhor resultado no Mundial, ao garantir desde já o 4º lugar nos construtores.* Daniel Ricciardo e Max Verstappen tiveram, ambos, 4 abandonos por motivos mecânicos na época.* Foi o 133º GP de Nico Hülkenburg sem nunca ter obtido um pódio. Record Absoluto.* A Red Bull é a escuderia com a sequência ativa mais elevada, 36 GPs consecutivos a pontuar. A Mercedes tem 35.* Com abandono de Esteban Ocon, esta foi apenas a 4ª vez em 19 GPs da época em que ambos os Force India não terminam nos pontos. As outras exceções foram Mónaco, Azerbeijão e Bélgica.* Esteban Ocon interrompeu sequência de 27 GPs consecutivos sem abandonar. Foi a sua 1ª desistência na F1. Iguala Nico Rosberg com o 5º melhor registos de sempre. A sua eficácia era de 100%. Melhor só Nick Heidfeld 33, Kimi Raikkonen 30, Fernando Alonso 29* Hamilton faz o seu 24º GP consecutivo a pontuar. Terá de manter a sequência até ao 2º GP de 2018 para igualar o máximo de 27 GPs consecutivos de Kimi Raikkonen. A última vez que Hamilton não conseguiu marcar pontos ou terminar a corrida, foi no GP da Malásia de 2016.* Hamilton é o único piloto que pontuou em todos os GPs da época.* O único piloto que em qualificação não bateu o seu colega de escuderia em Qualificação 2017? Jolyon Palmer.* A Force India já leva mais de um ano sem abandonos por motivos mecânicos. A última vez que aconteceu por problemas com os travões em ambos os carros, foi o GP da Áustria de 2016.* Em 2017 a McLaren levou 8 GPs para pontuar (aconteceu em Baku). Um jejum tão grande não acontecia desde 1966.* Hamilton tem pelo menos uma vitória em cada uma das 11 épocas de F1* Penalizações acumuladas pela McLaren-HONDA nos últimos 3 anos, entre 2015 e 2017 são já 870 lugares de penalização. (Alonso acrescentou mais 20 no Mexico e Vandoorne mais 35)* McLaren está sem vencer há 97 GPs (desde GP da Brasil de 2012 com Button). É o seu maior registo sem vitórias. O anterior datava das temporadas de 1993 a 1997.* 97º GP sem a McLaren na pole position, a maior ausência desde 1994-1997* 76 GPs consecutivos sem a McLaren no pódio* A Williams não vence desde o GP de Espanha de 2012 (Maldonado), há 113 GPs.GRID GIRLS GP DO BRASIL (link externo para Motorsport.com)