Oscar Piastri vence GP da Arábia Saudita e sobe à liderança na Fórmula 1

Piastri, que largou do segundo lugar da grelha, garantiu o triunfo ao partir melhor do que o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que foi penalizado em cinco segundos por cortar a segunda curva e acabou na segunda posição, a 2,843 segundos do vencedor, com o monegasco Charles Leclerc a dar o primeiro pódio à Ferrari, a 8,104, no terceiro lugar.O momento do arranque acabou por definir a corrida. Verstappen deixou o Red Bull patinar ligeiramente, o suficiente para Piastri ganhar a linha interior da primeira curva, forçando o neerlandês a sair mais largo e a cortar caminho na segunda curva para não chocarem.“Depois de garantir o interior, não ia sair da primeira curva em segundo”, frisou o piloto australiano, no final.Verstappen não cedeu a posição a Piastri e, logo a seguir, o 'safety car' foi chamado a intervir depois de uma colisão entre o japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) e o francês Pierre Gasly (Alpine) logo na primeira volta.A corrida foi retomada na quarta volta, com Verstappen no comando, a tentar distanciar-se de Piastri de forma a evitar os malefícios da penalização. Contudo, nunca se distanciou mais do que três segundos.Piastri foi o primeiro a parar para trocar de pneus, na volta 20 e Max foi às 'boxes' duas voltas mais tarde. Como teve de cumprir a penalização durante a paragem, acabou por regressar à pista atrás do australiano da McLaren.O comando tinha sido herdado pelo monegasco Charles Leclerc, que aguentou os pneus médios muito para lá das melhores previsões.O britânico Lando Norris (McLaren), que partiu apenas da 10.ª posição depois de se ter despistado contra o muro na sessão de qualificação de sábado, ia ganhando posições, apesar de um duelo mais aceso com o compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) pela sexta posição.Até final, Piastri segurou o comando da corrida, apesar da pressão final de Verstappen, que recuperou cerca de dois segundos nas últimas voltas.O campeão mundial acabaria por cortar a meta atrás do piloto da McLaren, a 2,843 segundos do vencedor.“Dei tudo o que tinha. É o que é. Temos de seguir em frente”, dizia Verstappen ainda pelo rádio.Já fora do carro, durante as entrevistas oficiais, o neerlandês optou por não se alongar em palavras, num gesto de protesto contra a penalização que lhe roubou o triunfo.“Vou ser curto. Quero agradecer aos fãs. O resto é o que é, vemo-nos em Miami”, disse, antes de entregar o microfone e se afastar para a cerimónia do pódio.Com este triunfo, o terceiro em cinco corridas - já tinha ganho na China e no Bahrain -, quinto da carreira, Oscar Piastri ascendeu ao comando do Mundial de Pilotos, com 99 pontos.Desde o GP do Japão de 2010 que um australiano não liderava o campeonato, na altura com Mark Webber ao volante de um Red Bull.Lando Norris, que cortou a meta em quarto, desceu ao segundo lugar do Mundial de pilotos, a 10 pontos do companheiro de equipa, que parece mais consistente na luta pelo título. Max Verstappen é terceiro, com 87.Charles Leclerc conseguiu o primeiro pódio para a Ferrari esta temporada e admitiu que este terceiro lugar “era o melhor a que podia aspirar”, manifestando-se mesmo “surpreendido com o resultado”.Lewis Hamilton continua em dificuldades para fazer funcionar o Ferrari e não foi além da sétima posição.No Mundial de Construtores, a McLaren está 'folgada' na frente, com 188 pontos, contra os 111 da Mercedes.A próxima corrida será o GP de Miami, de 02 a 04 de maio.