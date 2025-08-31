Oscar Piastri vence GP dos Países Baixos de Fórmula 1 e reforça liderança

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) venceu domingo o Grande Prémio dos Países Baixos de Fórmula 1, 15.ª ronda da temporada, e reforçou a vantagem na liderança do mundial.
Piastri, que partiu da `pole position`, conquistou o triunfo, o sétimo da temporada, terminando à frente do neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo, enquanto o francês Isack Hadjar (Racing Bulls) foi terceiro, no primeiro pódio da carreira.
Piastri lidera o mundial de pilotos, com 309 pontos, agora com mais 34 do que o britânico Lando Norris, seu colega de equipa na McLaren, que abandonou devido a problemas mecânicos quando seguia no segundo lugar.