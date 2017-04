Rússia, a primeira vitória de Bottas na Fórmula 1

Jorge Alexandre Lopes 30 Abr, 2017, 16:47 / atualizado em 30 Abr, 2017, 17:00 | Fórmula1





Foram precisos 81 GPs na carreira mas apenas 4 na Mercedes. Valtteri Bottas surpreendeu no arranque do GP da rússia os Ferrari instalados na 1ª fila da grelha para assumir o comando e confirmar, embora pressionado até final por Sebastian vettel, aquela que é a sua 1ª vitória da Fórmula 1.



Bottas torna-se no 107º piloto diferente a vencer na Fórmula 1 e fez por merecer este triunfo, depois de arrancar de modo perfeito para a corrida, a partir do lado limpo da pista atrás de Vettel que estava na pole.



O finlandês abriu facilmente nos primeiros momentos da corrida para depois apenas ceder o comando, no momento do seu pitstop.



Bottas parou na 27ª volta e a Ferrari pressionou mantendo Vettel muito mais tempo fora, de modo a lhe dar melhores pneus no final da corrida. O alemão só parou 7 voltas depois. Quando voltou atrás de Bottas estava a 5 segundos de diferença mas foi sprintando.



Foi só nos derradeiros momentos que Vettel conseguiu chegar bem perto de Bottas para discutir ainda a vitória. Mas Valtteri esteve imperturbável. Um único erro com travagem descompensada não chegou para olíder do mundial aproveitar para vencer.



Atrás terminaram Kimi Raikkonen que voltou aos pódios desde o GP da Áustria de 2016.



Quanto a Lewis Hamilton, teve um fim de semana difíci, a começar pelo desiquilíbrio aerodinâmico no carro no dia de sábado que o fez conquistar apenas a 4ª posição de grelha e a mesma posição no final da corrida. Nunca esteve em posição de sequer discutir o pódio com Raikkonen. Sobreaquecimento no carro de cada vez que pressionava um pouco a posição do Ferrari à sua frente, não lhe deixaram alternativa senão marcar os pontos que tinha na mão.



Hamilton está agora a 13 pontos de Vettel no campeonato, com Bottas a apenas 10 do seu colega de equipa. Ainda assim, menos mal para o inglês. Caso Bottas tivesse perdido a corrida, a desvantagem para o comando do mundial seria de 20 pontos.



Em 4 GPs, o duelo está ao rubro entre Mercedes e Ferrari. 2 vitórias para cada uma. E um ponto de diferença, favorável à Mercedes, em termos de campeonato.



O GP começou com um toque entre o Renault de Jolyon Palmer e o Haas de Romain Grosjean que deixou ambos de fora.



Antes ainda do GP começar, ainda na volta d eformação, Fernando Alonso ficou apeado. Um problema no sistema ERS, a Honda continua a ser um calvário para o espanhol. 4º abandono em 4 GPs. Apesar de tudo Stoffel Vandoorne conseguiu terminar a corrida no outro McLaren.



O espanhol voa já hoje para os EUA, para preparar o primeiro teste na Indianapolis Motor Speedway, antes da estreia na Indy 500 do final de Maio.





CLASSIFICAÇÃO FINAL GP RÚSSIA







No mundial, o comando é de Vettel com 86 pontos. Atrás Hamilton 73, Bottas 63, Raikkonen 49, Verstappen 35 e Ricciardo 22.



Nas escuderias a Mercedes é líder com 136 pontos. Depois Ferrari 135, Red Bull TAG Heuer 57, Force India Mercedes 31, Williams Mercedes 18, Toro Rosso Renault 13, Haas Ferrari 8 e Renault 6.



A próxima ronda é o GP de Espanha em Barcelona.