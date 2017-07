Vettel ganha em Budapeste

Andrej Isakovic 30 Jul, 2017, 16:43 / atualizado em 30 Jul, 2017, 17:58 | Fórmula1



Sebastian Vettel triunfou pela 4ª vez esta temporada e converteu a pole em vitória em Budapeste, apesar de ter lutado com uma direcção descompensada durante a corrida.



No final a Ferrari terminou com os seus carros na frente, muito embora a pressão dos Mercedes no final da corrida tivesse sido grande. O Hungaroring é uma pista onde ultrapassar é muito difícil, apenas 11 ultrapassagens tiveram lugar na corrida e isso beneficiou a Scuderia para que nem Bottas nem Hamilton tenham conseguido o objectivo de passar os Ferrari.





Szilard Koszticsak



Mas outro dos destaques da corrida, foi a decisão honesta e desportivamente aplaudida da Mercedes de fazer cumprir uma promessa. Foi a partir dos pitstops, quando os Mercedes calçaram os compostos “macios” mais favoráveis, que a Ferrari se sentiu com mais pressão e desafiou o comando.







A 30 voltas do final, Hamilton pediu autorização para passar o seu colega de equipa Bottas e se colocar em posição direta de pressionar os Ferrari, nomeadamente Raikkonen. O inglês prometeu que, caso não conseguisse o seu objectivo, devolveria a posição no final ao finlandês colega de equipa. E assim aconteceu. Na última curva, Hamilton que não conseguiu a passagem, deixou Valtteri regressar ao 3º lugar.



Prescindiu de um pódio e de 3 pontos no campeonato, o que pode até fazer a diferença no final do campeonato. Mas deixou uma marca importante numa F1 tantos anos marcada pela ditadura dos resultados e dos pontos e de primeiros pilotos a serem ajudados taticamente.







Na Ferrari, Raikkonen reclamou muito por rádio durante a corrida.

Em primeiro lugar porque poderia ter feito uma volta rápida antes da entrada para o pitstop, o que a equipa não deixou. Caso a tivesse feito, provavelmente teria voltado à pista na frente de Vettel.

A partir daí, foi o finlandês que funcionou como amortecedor do líder do mundial, desempenhou o papel perfeitamente, primeiro travando Bottas e depois Hamilton.





Zoltan Mathe



O problema sentido por Vettel com a direcção a estar desalinhada para a esquerda, pode ter-se devido a uma questão de alimentação hidráulica. Obrigou Vettel a não usar os correctores, porque o carro descompensava muito e as curvas para a esquerda eram mais sofridas.



As chances da Red Bull para discutir o pódio e a corrida, nunca se perceberão agora. Primeiro porque um exagero de Max Verstappen na 2ª curva do GP atirou com Daniel Ricciardo para fora da prova. Ricciardo estava na frente, Verstappen travou muito tarde por dentro, deslizou e bateu do RedBull do australiano danificando-lhe o radiador. A primeira vez que Ricciardo abandona numa 1ª volta.







Max assumiu o erro, pediu desculpa a um muito agastado Ricciardo. Mas pior ainda, o holandês foi obrigado a cumprir uma penalização de 10 segundos na pit lane, derivado da manobra.



O certo é que apesar disso, Verstappen fez uma corrida tremenda, depois.

No final acabou a 13 segundos de Vettel e se considerarmos que teve a penalização extra de 10 segundos, só pode significar que, quer ele quer Ricciardo, poderiam ter pressionado Mercedes e Ferrari num duelo a 6 para a vitória.







Outros destaques da corrida foi o duplo final nos pontos da McLaren, com Fernando Alonso a ser 6º e Stofell Vandoorne a fechar em 10º. Alonso reservou para o final, a Volta Mais Rápida de Corrida, a sua primeira e da McLaren em quase 1 ano (Monza 2016). Isto antes da pausa de verão, período que determinará decisões importantes quanto ao futuro do espanhol na McLaren e da solução que a escuderia adotará quanto aos motores para 2018.



Também os Force India voltaram a fechar ambos nos pontos. E Carlos Sainz levou ao 7º lugar o seu Toro Rosso, depois de uma luta intensa em grande parte da corrida, precisamente com o seu compatriota Carlos Sainz.





Laszlo Balogh



A vitória de Vettel, com Hamilton a fechar em 4º lugar, coloca agora os dois separados por 14 pontos, no momento das tradicionais férias de Agosto.



CLASSIFICAÇÃO FINAL GP HUNGRIA







Sebastian Vettel tem agora 202 pontos, Lewis Hamilton 188. Seguem-se Bottas com 169, Ricciardo 117, Raikkonen 116, Verstappen 67 e Perez 56.

Nos construtores, a Ferrari com esta dobradinha fehca em 39 pontos agora para a Mercedes que tem 357 pontos. A Ferrari tem 318, a Red Bull 184 e a Force India 101



O GP da Bélgica é a 27 de Agosto.



Até lá, férias