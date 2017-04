Vettel ganha GP do Bahrain

Jorge Alexandre Lopes 16 Abr, 2017, 18:31 / atualizado em 16 Abr, 2017, 18:52 | Fórmula1





Sebastian Vettel conquistou sua segunda vitória da temporada ao triunfar no GP do Bahrain. Uma vitória construída a partir da largada quando conseguiu beneficiar da largada no lado limpo da pista e deixar na primeira curva, Lewis Hamilton para trás.



Vettel confirmou depois aquela que é a ideia que a Ferrari consegue tirar melhor rendimento dos pneus e assim flexibilizar mais a sua tática de corrida. O alemão da Ferrari terminou com pouco mais de 6 segundos de vantagem sobre Hamilton, mas o inglês fez uma recuperação notável nas últimas voltas depois de "calçar" os novos pneus.



Porém a diferença real dos dois pilotos não foi assim tão grande. É que por culpa própria, Hamilton foi penalizado em 5 segundos por reduzir a velocidade excessiva e perigosamente, aquando do 1º pit stop. No pódio terminou o homem que conseguiu sábado a sua 1ª pole position de carreira.



Valtteri Bottas conservou no arranque a liderança mas aquando da 1ª mudança de pneus desceu para trás de Vettel e desde aí, com um carro que considerou sobrevirador, acabou por não conseguir opor-se aos dois homens que estão a discutir o mundial.



Vettel pressionou Bottas nas primeiras voltas. O piloto da Mercedes perdia aderência traseira devido ao efeito de um gerador defeituoso usado aquando da colocação na grelha.



A Ferrari optou por tática agressiva ao inicial rondas de pitstops para Vettel à 10ª volta para Vettel, desde logo anunciando uma estratégia de 2 pitstops.



Verstappen copiou Vettel mas o resultado não deu para confirmar. Logo na saída para a pista, um problema de travões atirou-o para fora da pista. Abandono prematuro do rápido holandês.



Não passou um minuto para que o Safety Car fosse enviado para pista. Tudo por conta de um contacto entre o rookie Lance Stroll da Williams e o Toro Rosso de Carlos Sainz. Carlos tinha feito o Pit Stop e voltava à pista. Stroll tinha vantagem e fechou. Os dois tocaram-se e a pista ficou com mil pedaços dos chassis de ambos. Carlos Sainz no final de corrida foi considerado responsável e sofrerá como penalização 3 lugares de posição na grelha do próximo GP, na Rússia.



Imediatamente as equipas enviaram para PitStop quem ainda não tinha entrado. Entre os Quais Bottas, Hamilton e Ricciardo.



Hamilton, sabia que teria de ficar atrás de Bottas, abrandou à entrada da pitlane e atrasou Ricciardo. Fê-lo exageradamente (como admitiu). Hamilton reduziu a velocidade para 57 Kms/h antes de a voltar a subir para 75 Kms/h.



A direção de corrida atribuiu-lhe uma penalização de 5 segundos aquando da 2ª paragem para troca de pneus. Como se percebeu foram 5 segundos que podem ter feito a diferença no final.



Vettel achou-se no recomeço da corrida na liderança da corrida. Hamilton foi buscar posição de Bottas, mas o alemão da Ferrari já rolava a mais de 6 segundos.

Da mesma forma que Hamilton foi passando Bottas as vezes que quis, também Vettel o fez em relação ao colega de equipa Kimi Raikkonen. Ninguém se intrometeu num duelo que se percebia seria a dois.





Classificação Final do GP Bahrain de Fórmula 1







No Mundial de Pilotos, Vettel é agora líder com 68 pontos. Hamilton 61 Bottas 38 Raikkonen 34 Verstappen 25 Ricciardo 22, Massa 16 Perez 14.



No Mundial de construtores, a Ferrari passou para o comando com 102 pontos. A Mercedes tem 99, Red Bull 47, Force India 17, Williams 16, ToroRosso 12, Haas 8 e Renault 2. O próximo GP é na Rússia, no dia 30 de Abril.



