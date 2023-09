Apuramento para o Mundial de futsal sem margem para erro - Tiago Brito

"Trará jogos extremamente difíceis, vamos defrontar equipas muito bem organizadas e trabalhadas. Nestas Rondas de Elite não há margem de erro. Sinto que estamos no bom caminho para estarmos na nossa máxima força para começar esta qualificação com três pontos”, disse o jogador antes da partida hoje para Helsínquia.



A seleção portuguesa, campeã mundial em título, inicia no sábado a qualificação na Ronda de elite diante da Finlândia, em Vantaa (16:10 em Lisboa), seguindo-se na próxima quarta-feira a receção à Geórgia, já em casa, em Viseu.



Do grupo E faz ainda parte a Arménia, num apuramento em que apenas o primeiro do grupo se qualifica diretamente para o Mundial, a disputar no Uzbequistão, enquanto os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, do qual sairão os últimos dois qualificados europeus.



“Há um compromisso muito grande da parte de todos. Temos a noção da responsabilidade que temos e o que representamos, tendo em conta tudo o que já foi feito. Temos noção das dificuldades que teremos pela frente”, garantiu ainda Tiago Brito.



O ala do Sporting de Braga, de 32 anos, que esteve nos dois títulos europeus de Portugal e no título mundial, espera já no sábado dificuldades diante de uma Finlândia que diz ter evoluído muito.



“Têm evoluído imenso, têm jogadores com qualidade, muito físicos. Sabemos da qualidade do adversário, defrontamo-los no Mundial2021 e no Euro2022 e o crescimento tem sido visível, têm trabalhado muito bem no futsal”, alertou.



A seleção treinada por Jorge Braz viaja hoje para Munique, de onde fará escala até Helsínquia, com chegada prevista para o final do dia, tendo o primeiro treino na Finlândia na tarde de quinta-feira, às 18:00 (16:00 em Lisboa).