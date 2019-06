Minsk 2019. Portugal defronta Espanha na final de futebol de praia

RTP Comentários 28 Jun, 2019, 19:06 / atualizado em 28 Jun, 2019, 19:09 | Futebol de praia

A equipa treinada por Mário Narciso derrotou a Ucrânia por 3-2, após prolongamento. No fim do tempo regulamentar a partida ficou empatada a dois golos (Madjer e Rui Coimbra), e no tempo extra, Leonardo Martins marcou o golo da vitória que garantiu a final em Minsk.



A equipa portuguesa vai lutar pela medalha de ouro com a seleção espanhola, este sábado, às 16h30, sendo que, pelo menos, a prata já está garantida.



Em 2015, em Baku, na primeira edição dos Jogos Europeus, a equipa portuguesa conseguiu uma medalha de bronze e já melhorou o resultado de há quatro anos.