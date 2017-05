Portugal-Brasil na praia das Bahamas

Mário Aleixo - RTP 04 Mai, 2017, 07:40 | Futebol de praia

Na antevisão do jogo o futebolista Bruno Novo diz que o embate com o Brasil é a final antecipada do Mundial.



Bruno Novo, autor do golo que colocou a seleção portuguesa de futebol de praia nos quartos de final do Mundial, perpetivou desta forma o jogo com o "escrete": "Sabemos tudo, sabemos a história, sabemos como jogam há 20 anos. Sabemos tanto sobre eles como eles sabem sobre Portugal. Por isso, será um jogo que toda a gente gosta de ver, uma final antecipada", diz Bruno Novo, que festeja hoje 35 anos.



Para ganhar à seleção recordista de títulos em mundiais o jogador tem uma receita: "É querer a vitória mais do que eles, correr mais do que eles, mostrar mais vontade do que eles. E ter uma pontinha de sorte, porque a areia, às vezes, ajuda, e outras vezes prejudica".



Sobre o desempenho da seleção lusa até ao momento na competição, Bruno Novo entende que aquela fez a sua obrigação como campeã do mundo em título, mesmo reconhecendo que o caminho "foi difícil", o que tem "um gosto melhor".