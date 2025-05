Portugal em terceiro no Mundial de futebol de praia

Depois de ter sido eliminada pelo Brasil nas meias-finais, ao perder por 4-2, a equipa lusa esteve em desvantagem por duas vezes diante dos africanos, com golos de Ninou Diatta e Sidy Fall, mas acabou por chegar ao triunfo com tentos de Seydina Gadiaga, na própria baliza, Rui Coimbra e André Lourenço, todos no terceiro e último periodo.



A seleção nacional, atual campeã da Europa e vencedora em três ocasiões do Mundial (2001, 2015 e 2019, as duas últimas sob a égide da FIFA), tinha ficado pelos quartos de final na edição anterior da competição, em 2024, nos Emirados Árabes Unidos.



A final do Campeonato do Mundo joga-se hoje, entre a Bielorrússia e o Brasil, detentor do título e recordista de troféus, a partir das 16:30 (hora em Lisboa).