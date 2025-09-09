Portugal inicia com derrota a defesa do título na Superfinal de futebol de praia

Em Viareggio, na Itália, Bê Martins, aos cinco minutos, inaugurou o marcador do jogo da primeira jornada do Grupo A, mas Hapon empatou, aos 11, fixando o resultado no fim do primeiro período, que André Lourenço desfez aos 13, recolocando em vantagem a equipa liderada pelo selecionador Mário Narciso.



Quando André Lourenço 'bisou' no início do segundo parcial, aos 26 minutos, Portugal parecia ter ficado muito perto de assegurar o triunfo, mas dois golos marcados pelos bielorrussos no mesmo minuto, aos 27, por intermédio de Piatrouski e Novikau, devolveram a incerteza relativamente ao vencedor.



Um desentendimento entre o guarda-redes Pedro Mano e André Bernardo permitiu a Hapon consumar a inesperada reviravolta, aos 29 minutos, que a equipa das ‘quinas’, recordista de títulos, com nove troféus conquistados, já não foi capaz de contrariar.



Portugal defronta na quarta-feira a Itália – que goleou na final da última edição, por 5-1 -, na segunda jornada do Grupo A, que integra também a França e no qual apenas os dois primeiros classificados se qualificam para as meias-finais.