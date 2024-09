Portugal volta a vencer e está nos quartos da Superliga de futebol de praia

Em Alghero, em Itália, a seleção portuguesa somou a segunda goleada consecutiva na prova, depois de ter vencido a República Checa, por 9-1, na véspera.

Após um primeiro período sem golos, a equipa das `quinas` decidiu o encontro no segundo parcial, com golos de Rui Coimbra (13 minutos), Jordan Santos (15), do guarda-redes Pedro Mano (21) e de Miguel Pintado (24).

No derradeiro período, a Dinamarca ainda reduziu pelo guarda-redes Oliver Levin, aos 31 minutos.

Com este triunfo, Portugal passou a somar seis pontos, mais três do que a Polónia, que defronta os lusos na quinta-feira, com a República Checa a somar um ponto e a Dinamarca ainda a zero.