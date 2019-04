1.º de Agosto vence Libolo por 3-0 e consolida liderança do "Girabola"

Lusa Comentários 02 Abr, 2019, 21:39 | Futebol Internacional

O jogo, disputado no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, ficou resolvido na primeira parte, em que três desatenções defensivas da formação do Libolo deram origem a outros tangos golos, apontados por Bóbó, Macaia e Show.



Com a vitória, os tricampeões angolanos aumentaram de quatro para sete pontos a diferença para o Petro de Luanda, segundo classificado com 40 pontos, e que tem três jogos em atraso.



Por seu lado, o Recreativo do Libolo manteve o sétimo posto, com 27 pontos, mas também conta com um jogo em atraso.



Os restantes jogos da 22.ª jornada do 'Girabola' disputa-se todos quarta-feira, com o Petro de Luanda a deslocar-se ao terreno dos Bravos do Maquis e com novo dérbi luandense a opor o Kabuscorp do Palanca ao Progresso do Sambizanga.







Resultados da 22.ª jornada:



- Terça-feira, 02 abr:



1.º de Agosto - Recreativo do Libolo, 3-0



- Quarta-feira, 03 abr:



Recreativo da Caála - Sporting de Cabinda



Sagrada Esperança - Saurimo FC



FC Bravos do Maquis - Petro de Luanda



Desportivo da Huíla - Santa Rita de Cássia



Interclube de Luanda - Académica do Lobito



Atlético Sport Aviação (ASA) - Cuando Cubango FC



Kabuscorp do Palanca - Progresso do Sambizanga







Classificação:



1. 1.º de Agosto, 47 pontos (a)



2. Petro de Luanda, 40 (menos dois jogos)



3. Desportivo da Huíla, 35 (menos um jogo) (b)



4. Kabuscorp do Palanca, 29 (c)



5. Sagrada Esperança, 28 (menos dois jogos)



. Progresso do Sambizanga, 28



7. Recreativo do Libolo, 27 (menos um jogo)



. Recreativo de Caála, 27



9. Interclube de Luanda, 25



10. Bravos do Maquis, 22 (menos um jogo) (d)



11. Sporting de Cabinda, 21



. Santa Rita de Cássia do Uíge, 21



13. Académica do Lobito, 18 (menos um jogo)



. Atlético Sport Aviação (ASA) 18



. Cuando Cubango FC, 18



16. Saurimo FC, 15







(a) Retirados três pontos por falta à verdade desportiva;



(b) Retirados três pontos por falta à verdade desportiva;



(c) Retirados nove pontos por incumprimentos contratuais;



(d) Retirados três pontos por incumprimentos contratuais.