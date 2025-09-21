1.º de Agosto estreia-se com derrota no acesso à Taça da Confederação africana
Os angolanos do 1.º de Agosto estrearam-se hoje com derrota no acesso à Taça da Confederação africana de futebol, em Luanda, diante dos congoleses do Otôho d´Oyo, que venceram por 2-1.
Os angolanos inauguraram o marcador, aos 18 minutos, por Dago, mas congoleses deram à volta ao resultado, com dois golos apontados por Nkaya, aos 41 e 52.
O 1. de Agosto volta a jogar na competição em 28 de setembro, quando defrontar o mesmo adversário, em jogo da segunda mão, em território congolês.
