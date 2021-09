A carreira de José Mourinho em números

1: Títulos na Taça UEFA e na Liga Europa.



2: Títulos na Liga dos Campeões.



3: Títulos no Real Madrid e no Manchester United.



4: Títulos na Taça da Liga inglesa (prova que ganhou mais vezes).



5: Títulos no Inter Milão.



6: Títulos no FC Porto.



7: Épocas no Chelsea (duas incompletas).



8: Títulos no Chelsea.



9: Vitórias na União de Leiria.



11: Jogos no Benfica e derrotas na I Liga portuguesa.



13: Recorde de derrotas numa época (pelo Tottenham, em 2020/21).



14: Jogos na Taça UEFA e na Taça de Portugal.



16: Vitórias na Taça do Rei.



17: Golos marcados no Benfica.



20: Jogos na União de Leiria e vitórias na Liga Europa.



22: Derrotas no Real Madrid.



23: Empates na I Liga portuguesa.



24: Jogos na Taça do Rei.



25: Total de títulos conquistados.



27: Vitórias na Taça de Inglaterra e na Taça da Liga inglesa.



28: Jogos na Liga Europa.



31: Golos na Taça UEFA.



34: Golos marcados na União de Leiria e derrotas na Liga dos Campeões.



36: Empates na Liga dos Campeões.



37: Jogos na Taça da Liga inglesa.



39: Jogos na Taça de Inglaterra.



44: Vitórias no Tottenham.



46: Recorde de vitórias numa época (pelo Real Madrid, em 2011/12).



48: Derrotas no Chelsea.



52: Vitórias na Liga italiana.



55: Golos marcados na Taça do Rei.



58: Idade com que vai chegar aos 1.000 jogos.



62: Golos marcados na Liga Europa.



67: Vitórias no Inter Milão.



77: Vitórias na I Liga portuguesa.



79: Jogos na Liga italiana.



81: Vitórias na Liga dos Campeões.



84: Vitórias no Manchester United.



85: Golos sofridos na I Liga portuguesa.



86: Jogos no Tottenham.



87: Vitórias na Liga espanhola.



89: Golos marcados na Taça de Inglaterra.



91: Vitórias no FC Porto.



108: Jogos no Inter Milão.



111: Jogos na I Liga portuguesa.



114: Jogos na Liga espanhola.



127: Jogos no FC Porto.



128: Vitórias no Real Madrid.



144: Jogos no Manchester United.



151: Jogos na Liga dos Campeões.



154: Golos marcados na Liga italiana.



157: Total de derrotas.



166: Golos marcados no Tottenham.



178: Jogos no Real Madrid.



204: Vitórias no Chelsea.



205: Total de empates.



217: Vitórias na Premier League.



219: Golos marcados na I Liga portuguesa.



244: Golos marcados no Manchester United.



259: Golos marcados na Liga dos Campeões.



321: Jogos no Chelsea.



326: Golos marcados na Liga espanhola.



363: Jogos na Premier League.



475: Golos marcados no Real Madrid.



575: Golos marcados no Chelsea.



625: Golos marcados na Premier League.



638: Total de vitórias.



854: Total de golos sofridos.



1000: Total de jogos.



1964: Total de golos marcados.



2000: Ano em que se estreou como treinador principal.



2021: Ano em que cumpriu o milésimo jogo.