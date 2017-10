A comitiva portuguesa do Wolverhampton Wanderers

Inês Geraldo - RTP 25 Out, 2017, 21:16 | Futebol Internacional

Com o patrocínio de Jorge Mendes, o Wolverhampton tem apostado na prata portuguesa para tentar a subida à Premier League. Com um plantel superior a 20 jogadores, Portugal é a segunda nação mais representada na equipa do Molineux, depois dos britânicos. Ao todo são sete portugueses na equipa inglesa.



Dois defesas, dois médios e três avançados. E no comando técnico, Nuno Espírito Santo. À 13.ª jornada da Championship, o clube da cidade de Wolverhampton encontra-se no primeiro lugar da segunda liga inglesa com 29 pontos, à frente de Cardiff City e Sheffield United, ambos com 27.

Do FC Porto para a II divisão inglesa

Depois de uma passagem com sucesso pelo Rio Ave, o técnico de 43 anos rumou a Valência onde não conseguiu completar a segunda época. Uma primeira temporada de bons registos, a segunda com resultados menos bons e o despedimento precoce. Oito triunfos em vinte jogos colocaram Nuno Espírito Santo no caminho do Dragão, após a saída de José Peseiro.



Na época passada, o antigo guarda-redes azul e branco, pegou numa equipa que já não conseguia ganhar o campeonato há três anos e tentava bloquear a senda do Benfica em conquistar um inédito tetracampeonato.





Foto: Reuters



Apesar das poucas derrotas e com uma defesa de betão, o FC Porto terminou a Liga Portuguesa em segundo lugar, deixando o rival Benfica no primeiro lugar e a festejar quatro campeonatos consecutivos.



Depois de um dos maiores clubes portugueses, a segunda divisão inglesa. Com 13 jogos disputados na Championship, Nuno Espírito Santo está na liderança e surpreendeu o Manchester City, de Pep Guardiola, no Etihad, levando uma partida da Taça da Liga para os penáltis, onde acabou eliminado.

A influência de Jorge Mendes

Tal como aconteceu em outros clubes, nomeadamente no AS Monaco, o agente de Cristiano Ronaldo é acusado de estar a colocar jogadores no Wolverhampton tendo em vista a sua valorização para chegar à Premier League e aos milhões.



Dos sete jogadores portugueses na equipa de Nuno Espírito Santo pelo menos cinco têm ligações a Jorge Mendes. Apesar de conectados ao agente ou à sua empresa, a Gestifute, a verdade é que a comitiva portuguesa do Wolverhampton tem estado em destaque pela positiva do ponto de vista dos adeptos.





Foto: Reuters



Rúben Neves tem sido um dos grandes esteios da equipa de Nuno Espírito Santo. É totalista na Championship e já leva um golo marcado. Mais ativos à frente da baliza têm estado Ivan Cavaleiro e Diogo Jota. Os antigos jogadores de Benfica e FC Porto têm distribuído golos e assistências para gáudio do público do Molineux.



Cavaleiro cumpre a segunda época ao serviço dos Wolves e já disputou 12 das 13 jornadas da II divisão inglesa. O internacional português já assistiu os companheiros por seis vezes e leva dois golos marcados.



Já Diogo Jota festejou mais vezes. Emprestado no ano anterior ao FC Porto pelo Atlético de Madrid, o avançado de 20 anos concordou em ser novamente emprestado. Na equipa inglesa já tem sete golos marcados aos quais junta duas assistências.

Portugueses dão cartas na defesa

São os casos de Roderick Miranda e Rúben Vinagre que também têm sido amplamente utilizados por Nuno Espírito Santo.



O defesa de 26 anos, que se transferiu do Rio Ave para Inglaterra, leva 14 jogos disputados, sendo totalista no campeonato. Já o lateral-esquerdo, emprestado pelo AS Monaco, tem nove jogos com a camisola dos Wolves, contando com um golo e uma assistência.





Foto: Rúben Vinagre controla o esférico em partida contra o Manchester City



O extremo Hélder Costa, contratado na temporada passada ao Benfica, leva apenas cinco partidas esta época, tendo jogado na última terça-feira frente ao Manchester City, para a Taça da Liga inglesa.



O Wolverhampton conta ainda com a presença do médio de 19 anos Pedro Gonçalves, produto da formação do Sporting de Braga, que ainda não foi utilizado por Nuno Espírito Santo.



Na equipa liderada pelo técnico de 43 anos estão ainda dois jogadores bem conhecidos do futebol português: Leo Bonatini (ex-Estoril-Praia) e Willy Boly (ex- Sporting e Braga e FC Porto).