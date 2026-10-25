Futebol Internacional
Aarhus bate Viborg e soma segunda vitória na Liga dinamarquesa
O Aarhus, adversário do Sporting de Braga na fase de liga da Liga Conferência de futebol, somou hoje a segunda vitória no campeonato dinamarquês, ao vencer por 2-1 na receção ao Viborg, na 12.ª jornada.
Frederik Emmery, aos oito minutos, e Tobias Bech, aos 56, marcaram os golos do Aarhus, com Giulio a reduzir para o Viborg, aos 81.
Com este resultado, o Aarhus ocupa o oitavo lugar, com 12 pontos, enquanto o Viborg segue na terceira posição, com 20, a oito do líder Midtjylland.
O Aarhus recebe o Sporting de Braga em 05 de novembro, no estádio Randers, às 18:45 locais (17:45 em Portugal continental), na terceira jornada da fase de liga da terceira competição europeia de clubes.
Com este resultado, o Aarhus ocupa o oitavo lugar, com 12 pontos, enquanto o Viborg segue na terceira posição, com 20, a oito do líder Midtjylland.
O Aarhus recebe o Sporting de Braga em 05 de novembro, no estádio Randers, às 18:45 locais (17:45 em Portugal continental), na terceira jornada da fase de liga da terceira competição europeia de clubes.