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Aarhus bate Viborg e soma segunda vitória na Liga dinamarquesa

Aarhus bate Viborg e soma segunda vitória na Liga dinamarquesa

O Aarhus, adversário do Sporting de Braga na fase de liga da Liga Conferência de futebol, somou hoje a segunda vitória no campeonato dinamarquês, ao vencer por 2-1 na receção ao Viborg, na 12.ª jornada.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Frederik Emmery, aos oito minutos, e Tobias Bech, aos 56, marcaram os golos do Aarhus, com Giulio a reduzir para o Viborg, aos 81.

Com este resultado, o Aarhus ocupa o oitavo lugar, com 12 pontos, enquanto o Viborg segue na terceira posição, com 20, a oito do líder Midtjylland.

O Aarhus recebe o Sporting de Braga em 05 de novembro, no estádio Randers, às 18:45 locais (17:45 em Portugal continental), na terceira jornada da fase de liga da terceira competição europeia de clubes.
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