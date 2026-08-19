Aarhus pretende discutir resultado sem ‘adormecer’ frente ao Benfica

"Vamos tentar obter um bom resultado para levar para a Dinamarca. Apenas estou focado em fazer uma boa exibição. Quando jogamos contra boas equipas, nós não podemos dormir. Senão, sabemos que o Pavlidis vai estar no lugar certo a marcar golos”, alertou o técnico do campeão dinamarquês, em conferência de imprensa.



Consciente da “grande atmosfera” que estará no Estádio da Luz, em Lisboa, Jakob Poulsen considerou a sua equipa ansiosa por um “grande teste”, que permitirá ao Aarhus “mostrar o que pode fazer frente a uma das grandes formações europeias”.



“Na equipa do Benfica, há muitos bons jogadores. É difícil mencionar apenas um, tem jogadores internacionais em muitas posições. Se mencionar agora um, talvez amanhã [quinta-feira] falaremos de outro. É uma grande equipa”, reforçou.



Também presente na antevisão ao duelo, esteve o capitão Kristian Arnstad, médio norueguês que garantiu um Aarhus preparado e ansioso para o jogo, e destacando a muita qualidade dos seus compatriotas Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup.



“São dois grandes jogadores. Conheço muito bem o Andreas. Não sei por quanto tempo ele vai ficar no Benfica, mas ambos têm jogado muito bem pelo Benfica. Eu acho que vai ser um bom jogo e estou ansioso para que comece”, frisou o médio.



Benfica e Aarhus defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20:00, na primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa de futebol, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do italiano Marco Guida.



A segunda mão joga-se uma semana depois, pelas 19:00, na ‘casa’ emprestada de Cepheus Park, em Randers.



