Futebol Internacional
Abel e Pedro Emanuel em vantagem nos `quartos` da Taça do Brasil
Os treinadores portugueses Abel Ferreira, com o Palmeiras, e Pedro Emanuel, com o Vasco da Gama, colocaram-se quarta-feira em vantagem nos quartos de final da Taça do Brasil de futebol com triunfos sobre o Santos e Vitória, respetivamente.
A atuar em casa, na primeira mão, o Palmeiras venceu o Santos, por 3-0, enquanto no Rio de Janeiro o Vasco bateu o Vitória, por 1-0, mesmo a atuar com menos uma unidade grande parte da partida.
Em São Paulo, o argentino Flaco López, aos 34 e 61 minutos, e Andreas Pereira, aos 45, fizeram os golos da equipa de Abel Ferreira, que ficou assim com ‘pé e meio’ nas meias-finais da Taça do Brasil, prova que o Palmeiras venceu pela última vez em 2020, já com o técnico português no comando.
Mais dificuldades teve Pedro Emanuel, que viu a sua equipa ficar reduzida a 10 com a expulsão de Cauan Barros, aos 18 minutos.
Mesmo assim, e com Nuno Moreira como suplente não utilizado, o colombiano Andrés Gómez marcou para o Vasco, aos 59 minutos, e deixou o emblema do Rio em vantagem na eliminatória.
Os duelos da segunda mão estão agendados para 03 de setembro.
Em São Paulo, o argentino Flaco López, aos 34 e 61 minutos, e Andreas Pereira, aos 45, fizeram os golos da equipa de Abel Ferreira, que ficou assim com ‘pé e meio’ nas meias-finais da Taça do Brasil, prova que o Palmeiras venceu pela última vez em 2020, já com o técnico português no comando.
Mais dificuldades teve Pedro Emanuel, que viu a sua equipa ficar reduzida a 10 com a expulsão de Cauan Barros, aos 18 minutos.
Mesmo assim, e com Nuno Moreira como suplente não utilizado, o colombiano Andrés Gómez marcou para o Vasco, aos 59 minutos, e deixou o emblema do Rio em vantagem na eliminatória.
Os duelos da segunda mão estão agendados para 03 de setembro.