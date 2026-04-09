Abel Ferreira castigado com 8 jogos no Brasileirão

A punição é o resultado acumulado de dois processos disciplinares distintos.







Abel Ferreira levou uma suspensão de 6 jogos relativa à expulsão num jogo contra o São Paulo. Segundo o relatório do árbitro Anderson Daronco, Abel Ferreira utilizou linguagem ofensiva, chamando-o de "cagão".

A outra suspensão de 2 jogos foi referente a um incidente e expulsão anterior num jogo frente ao Fluminense.O treinador havia sido denunciado ao abrigo do artigo 258.º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de condutas contrárias à disciplina ou ética desportiva.