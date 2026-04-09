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Abel Ferreira castigado com 8 jogos no Brasileirão

Abel Ferreira castigado com 8 jogos no Brasileirão

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi sancionado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Brasil com um castigo de oito jogos de suspensão.

RTP /
Fabricio Bomjardim Da Silva - Reuters

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A punição é o resultado acumulado de dois processos disciplinares distintos.

Abel Ferreira levou uma suspensão de 6 jogos relativa à expulsão num jogo contra o São Paulo. Segundo o relatório do árbitro Anderson Daronco, Abel Ferreira utilizou linguagem ofensiva, chamando-o de "cagão".

A outra suspensão de 2 jogos foi referente a um incidente e expulsão anterior num jogo frente ao Fluminense.

O treinador havia sido denunciado ao abrigo do artigo 258.º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de condutas contrárias à disciplina ou ética desportiva.
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