Futebol Internacional
Abel Ferreira castigado com 8 jogos no Brasileirão
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi sancionado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Brasil com um castigo de oito jogos de suspensão.
A punição é o resultado acumulado de dois processos disciplinares distintos.
Abel Ferreira levou uma suspensão de 6 jogos relativa à expulsão num jogo contra o São Paulo. Segundo o relatório do árbitro Anderson Daronco, Abel Ferreira utilizou linguagem ofensiva, chamando-o de "cagão".
A outra suspensão de 2 jogos foi referente a um incidente e expulsão anterior num jogo frente ao Fluminense.
O treinador havia sido denunciado ao abrigo do artigo 258.º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de condutas contrárias à disciplina ou ética desportiva.