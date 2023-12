Abel Ferreira deixa em aberto a permanência no Palmeiras

”, disse Abel Ferreira, que assegurou o seu nono troféu pelo conjunto de São Paulo, num trajeto, desde outubro de 2020, que inclui duas vitórias na Taça Libertadores.Com contrato até final de 2024, o técnico luso lembrou que não foi nada fácil conseguir tantas conquistas pelo "verdão", que a 11 rondas da edição 2023 do Brasileirão seguia no quinto posto, a 14 pontos do então líder Botafogo.”, disse Abel Ferreira, acrescentando: “”.No que respeita ao segundo triunfo consecutivo no Brasileirão, o treinador luso, de 44 anos, frisou que o Palmeiras nunca desistiu, mesmo quando o atraso era muito grande.”, disse o penafidelense.Abel Ferreira afirmou ainda que, “”.”, frisou.O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, revalidou o título de campeão brasileiro de futebol, somando o 12.º cetro na prova, agora mais quatro do que o Santos, ao empatar 1-1 no reduto do Cruzeiro, na 38.ª e última jornada.O "miúdo" Endrick adiantou o "verdão", aos 21 minutos, apontando o seu 11.º golo na prova, e Nikão restabeleceu a igualdade, aos 80.Abel Ferreira soma duas vitórias na Taça Libertadores (2020 e 2021), uma na Supertaça sul-americana (2022), duas no Brasileirão (2022 e 2023), uma na Taça do Brasil (2020), uma na Supertaça brasileira (2023) e duas no Paulistão (2022 e 2023), para um total de nove troféus pelo Palmeiras.