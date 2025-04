Abel Ferreira derrota Pepa no Brasileirão

O argentino José López, mais conhecido por Flaco (33 minutos), e o uruguaio Joaquín Piquerez (90+1) marcaram os golos da primeira vitória na prova do "verdão", que esteve empatado até perto do fim, face ao tento de Chrystian Barletta a favor dos anfitriões (32).



O Palmeiras subiu de forma provisória ao sétimo lugar, com quatro pontos, três acima do Sport, que se tinha sagrado tricampeão pernambucano na quarta-feira e está, para já, no 17.º lugar, primeiro de despromoção, não tendo vencido desde o regresso ao Brasileirão.



João Silva e Sérgio Oliveira alinharam a tempo inteiro pelo conjunto de Recife, enquanto Gonçalo Paciência voltou a ficar de fora das opções de Pepa pelo terceiro duelo seguido.



Em 12.º, com três pontos, segue o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, que saiu derrotado da visita ao Internacional (3-0), tendo ficado em inferioridade numérica logo aos 20 minutos, face à expulsão com cartão vermelho direto de Jonathan Jesus, antes das finalizações de Alan Patrick (31), do equatoriano Enner Valência (37) e do colombiano Rafael Borré (77).



O Internacional acompanha o Palmeiras no lote de equipas com quatro pontos, que, para já, engloba ainda Corinthians, Ceará, Fortaleza, Flamengo e Botafogo, de Renato Paiva.