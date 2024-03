Abel Ferreira diz que dificilmente sairá do Palmeiras nos próximos dois anos

“O clube onde eu estou é um clube que me valoriza, que me reconhece, onde te sentes parte do processo. […] Eu estou bem onde estou, estou onde quero estar, a minha família está comigo e, felizmente, cheguei a um momento da minha vida que posso escolher onde quero estar e dificilmente nos próximos dois anos irei para algum lado”, admitiu Abel Ferreira.



O técnico português, que está desde 2020 a treinar os brasileiros do Palmeiras, ganhou as duas últimas edições do Brasileirão (2022 e 2023) e duas Taças Libertadores (2020 e 2021), além de uma Supertaça sul-americana (2022), uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça brasileira (2023) e dois campeonatos paulistas (2022 e 2023).



“Foi no Brasil que um clube de ponta me deu oportunidade de mostrar todo o meu potencial, porque só com bons jogadores e com uma estrutura que luta para ser campeã é que tu podes mostrar todo o teu potencial. É como os jogadores, para seres campeão tens de te juntar aos melhores e foi o que fiz”, reforçou.



Abel Ferreira falava aos jornalistas à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), onde participou num painel com Pedro Caixinha, Rui Vitória e Joel Rocha sobre “Modelação do treino em função do contexto competitivo”.



“O futebol é muito dinâmico. Entrares num clube novo, com pessoas erradas, num momento errado nem sempre é bom e um dos segredos do treinador é esse, tomar as boas decisões, de onde quer estar e quando quer sair”, revelou.



Isto, porque, “não ir ou aceitar o que quer que seja” não permite realizar trabalhos com sustentabilidade, com cabeça, tronco e membros como Abel Ferreira deseja e, por isso, se assume treinador de projetos.



“Os treinadores de projeto são treinadores que passam mais tempo nos clubes, porque há outras coisas para além do que é só títulos, que também são precisos, mas participar na estrutura, no desenvolvimento, na organização, que é isso que eu faço, e também me dá muito prazer”, rematou.



O Fórum da ANTF termina hoje em Viseu, cidade europeia do Desporto em 2024, e conta com a presença de 1.200 treinadores de futebol e futsal, e “é o mais participativo de sempre”, disse à agência Lusa o presidente, José Pereira.